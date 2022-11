Sebastian Vettel über WM-Fight: «Schwierige Aufgabe»

Sebastian Vettel verspricht: «Wir werden nichts unversucht lassen, um das Potenzial des Autos in den letzten beiden Rennen auszuschöpfen»

Sebastian Vettel wird in Brasilien den zweitletzten GP-Einsatz seiner Formel-1-Karriere bestreiten. Der vierfache Weltmeister ist top-motiviert, denn er weiss, dass es für sein Aston Martin Team um viel geht.

Sebastian Vettel wird in dieser Woche zum letzten Mal ein Formel-1-Wochenende auf dem Rundkurs in Interlagos ausrücken, auf dem der bereits drei Siege und zwei weitere Podestplätze erobert hat. In den Jahren 2010, 2013 und 2017 setzte er sich auf dem Autódromo José Carlos Pace gegen den Rest des Feldes durch, 2011 wurde er Zweiter, 2015 durfte er als Dritter mit aufs Treppchen.

In Brasilien feierte der Heppenheimer, der sich nach der laufenden Saison aus dem GP-Zirkus verabschieden wird, auch seinen dritten Titelgewinn, und daran kann sich Vettel noch gut erinnern. «Ich verbinde ein paar unglaubliche Erinnerungen mit Brasilien, wie etwa die dramatische WM-Entscheidung von 2012.»

«Es wird sicherlich überwältigend werden, ein letztes Mal auf dieser legendären Strecke auszurücken», erwartet der vierfache Weltmeister, der mit Blick auf die Performance seines Aston Martin Teams zuversichtlich ist, ein gutes Ergebnis erzielen zu können. «In Mexiko waren wir nicht so stark, aber insgesamt hatten wir zuletzt eine gute Form.»

Diese will Vettel nutzen, um dem Rennstall aus Silverstone im Kampf um den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung wertvolle Punkte zu verschaffen. Denn Aston Martin fehlen nur vier Punkte auf das Alfa Romeo Racing Team, das derzeit den sechsten Zwischenrang in der Team-Wertung belegt.

«Der WM-Fight gegen Alfa Romeo ist sehr eng, und wir werden nichts unversucht lassen, um das Potenzial des Autos in den letzten beiden Rennen auszuschöpfen. Es ist eine schwierige Herausforderung, aber wir sind bereit, diese zu meistern», verspricht der aktuelle WM-Elfte.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8