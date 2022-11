Guillaume Rocquelin: So sind Verstappen und Vettel

Guillaume «Rocky» Rocquelin, langjähriger Renningenieur von Sebastian Vettel bei Red Bull Racing, spricht über die Qualitäten von Max Verstappen und sagt, wo der Niederländer zulegen wird.

Jahrelang war er treuer Wegbegleiter von Sebastian Vettel bei Red Bull Racing: der heute 48-jährige Guillaume Rocquelin aus dem französischen Dijon. «Rocky», der im vergangenen Frühling den Posten des leitenden RBR-Ingenieurs abgab, um mit den Red Bull-Junioren zu arbeiten, hat in der Eurosport-Sendung Les Fous du Volant (die Lenkrad-Verrückten) die beiden Ausnahmekönner Vettel und Verstappen miteinander vergleichen.

So sagt «Rocky»: «Als Sebastian damals von Toro Rosso zu Red Bull Racing kam, war er der komplettere Fahrer. Er war gewissermassen durch die Michael Schumacher-Schule gegangen und hatte dessen ganze Tugenden verinnerlicht. Er stellte einen Haufen Fragen, er machte sich sehr viele Notizen, er war von Beginn an überaus gründlich. Seine WM-Titel waren keine Kinder des Zufalls. Er war technisch und mental sehr weit. Max auf der anderen Seite ist möglicherweise mit noch mehr Talent beschenkt worden, worauf er sich zunächst am meisten verlassen hat.»

«Max ist von gewaltigem Selbstvertrauen beseelt, er weiss genau, was er will, und er ist sehr direkt. Aber gemessen an anderen Spitzenpiloten kann er technisch zulegen, da ist noch sehr viel Raum für Verbesserungen. Max ist eine natürliche Führungspersönlichkeit, und ich denke, er wird nur noch stärker, wenn er an technischem Know-how gewinnt, in der Art und Weise, wie ein Racer sein Auto in allen Feinheiten abstimmt.»

«Verstappen begann in der Formel 1 extrem jung, da fehlte noch Abgeklärtheit. Nach dem Schritt von Toro Rosso zu Red Bull Racing hat er sich Schritt um Schritt gesteigert, der erste Sieg gleich im ersten Rennen für uns war dabei ein wichtiger Meilenstein. Mit mehr und mehr Erfolg ist auch seine Verbindung zu den Technikern immer enger geworden.»



«Was mich bei Max verblüfft, das ist ein markanter Wandel von 2021 zu 2022. Dieser leicht verzweifelte Erfolgshunger ist verflogen, er ist sehr viel reifer geworden, fährt nun konstanter auf höchstem Niveau. Der erste Titelgewinn 2021 hat ihm enormes zusätzliches Vertrauen gegeben – er fährt anders als vor einem Jahr, das ist klar ersichtlich.»





