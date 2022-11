Laurent Mekies (Ferrari): «Völlig unberechenbar»

Der Franzose Laurent Mekies (55), Sportdirektor von Ferrari, spricht über die besonderen Herausforderungen des Autódromo José Carlos Pace in Interlagos (São Paulo) und des Sprintformats.

Viele Mitglieder des Formel-1-Zirkus sind schon als Kinder der Faszination Motorsport erlegen, auch der 55-jährige Laurent Mekies aus Tours im Nordwesten von Frankreich.

«Autos übten seit jeher eine enorme Anziehungskraft auf mich aus», sagt der heutige Sportdirektor des berühmtesten Rennstalls der Welt, der Scuderia Ferrari. «Und ich empfinde es als grosses Privileg, dass ich aus meiner Leidenschaft eine Karriere machen durfte.»

Diese Passion führt ihn an diesem Wochenende in die Millionenstadt São Paulo. Mekies weiss: «Die Interlagos-Rennstrecke trieft vor Charakter, und obschon der Kurs verhältnismässig kurz ist, bietet er eine interessante Mischung aus mittelschnellen Kurven und dann dieser langen Vollgaspassage zurück zu Start und Ziel.»

«Genau diese Mischung macht Brasilien für die Techniker zu einer echten Knacknuss in Sachen Fahrzeugabstimmung und Abtriebsniveau. Und dann haben wir das berüchtigt launische Wetter – das ist völlig unberechenbar.»

Als zusätzliche Herausforderung tritt die Formel 1 am kommenden Wochenende unter dem umstrittenen Sprinformat an. Laurent Mekies fährt fort: «Das bedeutet für uns – nach nur einer Stunde Training geht es bereits in die Qualifikation. Ab diesem Punkt kannst du an der Abstimmung so gut wie nichts mehr ändern.»



«Umso wichtiger ist vor diesem Hintergrund die Vorbereitung im Rennwagenwerk, einschliesslich der Arbeit im Rennsimulator. Und die Fahrer sind wirklich gefordert, ihre Leistung auf den Punkt zu bringen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8