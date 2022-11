Thomas Preining: Debüt als Co-Kommentator im ORF

Thomas Preining am Red Bull Ring

Der österreichische DTM-Fahrer Thomas Preining wird am kommenden Wochenende beim Grossen Preis von Brasilien in São Paulo sein Debüt als Formel-1-Experte im ORF geben.

Der ORF beschert den Formel-1-Fans am Wochenende bei der Berichterstattung vom Traditions-GP von Brasilien in Interlagos (São Paulo) ein überraschendes Debüt. DTM-Fahrer Thomas Preining wird bei der Berichterstattung im «Autódromo José Carlos Pace» auf ORF 1 erstmals die Rolle des Fernseh-Co-Kommentators in der Königsklasse übernehmen.

DTM-Ass Preining ist der Sohn des ehemaligen Motorrad-Grand Prix-Fahrers Andreas Preining (62). Thomas ist aktuell als Porsche-Werksfahrer engagiert, holte in der abgelaufenen DTM-Saison 2022 auf dem Norisring seinen ersten Laufsieg und legte auf dem Red Bull Ring nach. Er wurde Meisterschaftsfünfter.

Der 24-jährige Österreicher aus Linz kommt deswegen zu seinem TV-Mikro-Debüt, weil die angestammten Formel 1-Experten des ORF anderweitig im Einsatz sind. Sowohl Alexander Wurz als auch Ferdinand Habsburg sind beim Langstrecken-WM-Rennen in Bahrain engagiert.

Interlagos ist das letzte Rennen in der Saison 2022, das vom staatlichen ORF live übertragen wird. Das Saisonfinale in Abu Dhabi übernimmt dann wieder der österreichische Hauptrechtehalter ServusTV aus dem Red Bull Media House.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8