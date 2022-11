Fernando Alonso zu Brasilien: «Immer unvorhersehbar»

Nachdem das Rennen in Mexiko für Fernando Alonso mit einem enttäuschenden Ausfall endete, will der zweifache Weltmeister auf dem Autódromo José Carlos Pace in Brasilien mit einer starken Punkteausbeute zurückschlagen.

In Mexiko war Fernando Alonso auf dem besten Weg, ein gutes Ergebnis einzufahren, als seine Antriebseinheit plötzlich anfing, Probleme zu machen. Rückblickend erzählt der Spanier: «Wir hatten einen recht reibungslosen Samstag, und im Rennen kam ich zunächst gut mit dem Auto und den Reifen zurecht. Ich war mehr als zehn Sekunden vor meinen Verfolgern, als das Problem mit dem Motor auftrat.»

«Ich wollte erst weiterfahren und das Team versuchte, das Problem zu beheben, aber das war nicht möglich, deshalb musste ich letztlich aufgeben. Davor war es eines meiner besten Rennen der Saison, ich war stark unterwegs», seufzt der 41-Jährige. «Nun harn wir erneut wichtige Punkte verloren, aber wir werden uns aufraffen und bis zum Saisonende weiterkämpfen», macht sich der 32-fache GP-Sieger Mut.

Über das anstehende Rennwochenende in Brasilien sagt Alonso: «Das ist immer unvorhersehbar, und wir haben deshalb immer interessante Rennen in Interlagos erlebt. Es ist schwer vorherzusagen, was das Wetter machen wird, und wir werden wahrscheinlich auch in diesem Jahr im Qualifying, Sprint oder Rennen gemischte Bedingungen erleben. Weil es ein Sprint-Qualifying wird, haben wir gleich zwei Mal die Chance, wichtige Punkte im Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung zu holen.»

Das Ziel bleibe das gleiche, betont der zweifache Champion: «Wir wollen die Punkteausbeute maximieren. Das war bisher an jedem Rennwochenende unser Ziel und in Brasilien ist es nicht anders. Wir haben damit gerechnet, dass der WM-Kampf gegen McLaren bis zum Finale in Abu Dhabi andauern wird. Und offenbar ist das auch der Fall. Wir wissen, dass wir bei einem reibungslosen Wochenende locker in der Lage sind, WM-Punkte zu holen und wir werden bis zum Ende alles geben.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8