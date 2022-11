Max Verstappen: So überlegen ist der Sprint-König

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen hat drei der bisherigen fünf Formel-1-Sprints für sich entscheiden können. Der Niederländer ist aber weiterhin kein Befürworter des umstrittenen Formats.

2021 konnte Formel-1-Sportchef Ross Brawn endlich umsetzen, was ihm seit Jahren vorschwebte: Ein Spritrennen am Samstag, welches die Startaufstellung für den Sonntag definiert. Brawn wollte damit den Ablauf eines Grand-Prix-Wochenendes aufpeppen.

Fahrer und Fans sind bei den bisherigen fünf Formel-1-Sprints nicht überzeugt worden. 2021 fuhren die meisten Piloten in Silverstone, Monza und Interlagos so vorsichtig, dass wenig Action zu sehen war – natürlich abgesehen von der grandiosen Aufholjagd von Lewis Hamilton vor einem Jahr in Brasilien.

Für 2022 wurde daher das Punkteformat geändert: Angeboten werden nicht mehr nur Punkte für die ersten Drei wie 2021 (drei für den Sieger, zwei für den Zweiten, einen für den Dritten), sondern WM-Zähler für die ersten Acht, von acht Punkten für den Sprint-Sieger bis zu einem Zähler für den Achtplatzierten.

Aber auch als Rekord-Sprintsieger hat sich der inzwischen 34-fache GP-Sieger nicht an dieses Format gewöhnen können. Er sagte im Rahmen des Grossen Preises von Mexiko: «Im Grunde geht es immer nur darum – ja keinen Schaden einfangen, ja unter den ersten Drei bleiben. Das ist doch kein Rennen! Du weisst genau, die richtig fetten Punkte gibt es am Sonntag, also gehst du kaum Risiken ein. Keiner will im Sprint nach einer Berührung auf den letzten Platz zurückfallen und dann von dort den Grand Prix aufnehmen müssen.»

In Interlagos 2022 wird am 12. November zum sechsten Mal ein Sprint gefahren, wie immer über einen Drittel der Renndistanz (also 100 Kilometer). Die bisherigen Sieger heissen:

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Wir sehen: Nur zwei Fahrer haben bislang einen Sprint gewinnen können. Und bei jenen Sprints, die Max Verstappen nicht gewinnen konnte, kam er als Zweiter hinter dem Finnen Bottas ins Ziel.



Daher hat der zweifache Formel-1-Champion bislang auch am meisten Sprint-Punkte erobern können. Hier die Rangliste



WM-Punkte aus Sprints

1. Max Verstappen (NL) 23

2. Charles Leclerc (MC) 14

3. Carlos Sainz (E) 12

4. Sergio Pérez (MEX) 10

5. Valtteri Bottas (FIN) 9

6. George Russell (GB) 5

7. Daniel Ricciardo (AUS) und Lando Norris (GB), je 4

9. Lewis Hamilton (GB), Esteban Ocon (F) und Kevin Magnussen (DK), je 3





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8