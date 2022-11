Red Bull Racing: Neuer Windkanal unabdingbar

Vor seinem Ableben hat Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz den Bau eines neuen Windkanals für das Red Bull Racing Team abgesegnet. Teamchef Christian Horner erklärt, warum die Investition getätigt werden musste.

Dass Red Bull Racing in einen neuen Windkanal investiert, wurde bereits Anfang des Jahres bekannt. Dieser auf dem neuen Technologie-Campus des Teams in Milton Keynes errichtet, der auch das Motorenwerk des Weltmeister-Teams umfasst. Die Bauzeit beträgt zwei Jahre. Im Gespräch mit «The Race» erklärte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Eine der Verpflichtungen, die Dietrich einging, ist die Investition in einen neuen Windkanal.»

Der neue Windkanal ist nötig, weil der Rennstall bisher die alte Anlage von Arrows nutzt, die in die Jahre gekommen ist. Horner bezeichnete diese als «Relikt des Kalten Kriegs», da sie den grossen Nachteil hat, dass sie wegen ihres Alters ineffizient ist. Besonders die Temperaturregelung und die Zeit, die der Windtunnel braucht, um die maximale Windgeschwindigkeit zu erreichen, bereiten den Ingenieuren Kopfzerbrechen.

Diese Probleme wurden durch die Beschränkung der Aero-Tests verschärft und zwangen das Team zur Investition, wie Horner betonte: «Wir sahen uns gezwungen, diese große Investition zu tätigen. Also haben wir uns dafür entschieden.» Angesichts der Diskussionen um ein Windkanal-Verbot ab 2030, die seit dem vergangenen Jahr geführt werden, um die Entwicklung ganz auf CFD-Simulationen zu beschränken, könnte der Nutzen des Windkanals begrenzt sein, wie auch Horner weiss.

Der Brite erklärte: «Wenn man sich anschaut, wie sich die Welt entwickelt, spielt die Simulation eine immer grössere Rolle. Wir hätten mutig genug sein sollen, in Zukunft auf Windkanäle zu verzichten. Aber leider herrschte zu viel Angst vor, um diesen Schritt zu gehen.» Immerhin: Red Bull Technology unterstützt seit August zusammen mit der Pierer Mobility AG auch die MotoGP-Projekte von Red Bull-KTM und GASGAS Tech3 bei der Aero-Entwicklung.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8