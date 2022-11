Daniel Ricciardo (McLaren): Vergleich mit Vettel

Der Australier Daniel Ricciardo (33) hat in Mexiko sein bestes Rennen in der Saison 2022 gezeigt und ist Siebter geworden. Der achtfache GP-Sieger erklärt Parallelen zu Sebastian Vettel.

Und auf einmal war er in Mexiko wieder da, jener Daniel Ricciardo, der uns in den vergangenen Jahren so begeistert hat – gerühmt als einer der besten Angreifer im Feld. Der achtfache Grand-Prix-Sieger zeigte sein bestes Rennen und wurde im Autódromo José Carlos Pace Siebter, er machte sogar eine Zehnsekundenstrafe wett.

Es ist die sechste Punktefahrt von Ricciardo in diesem Jahr, nach Australien (6.), Aserbaidschan (8.), Österreich (9.), Frankreich (9.) und Singapur (5.).

Nur eine Woche davor gondelte der 33-jährige Australier als 16., zehn Ränge hinter seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris, über die Ziellinie des USA-GP in Austin (Texas).

Wie kann das sein?

Ricciardo sagt zu seiner bärenstarken Leistung: «Lieber spät als nie. Aber zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich mich im Auto wirklich wohlgefühlt. Abgesehen davon hatte ich viel zu oft den Eindruck im Wagen, ich bin eher nur Passagier. Ich war am Verteidigen, statt angreifen zu können. Mexiko war endlich wieder mal ein Rennen, in welchem ich das Auto zum Attackieren verwenden konnte. Ein gutes Gefühl.»



«Das grösste Problem ist, dass der Wagen für meinen Geschmack zu wenig Grip aufbaut, egal, wie sehr ich damit arbeite oder ich mich bemühe. Zum Teil habe ich mich 2022 hilflos gefühlt. Es ist nicht schön, wenn du spürst – du kannst gar nicht zeigen, was wirklich in dir steckt. In Mexiko war das anders.»



Empfindet der 230-fache GP-Teilnehmer Genugtuung, dass er in Mexiko etwas beweisen konnte? «Ich wusste immer, dass sich all meine Fähigkeiten ja nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Aber wenn du ein GP-Wochenende nach dem anderen nicht so fahren kannst, wie es für dich am besten ist, dann ist das hart.»



«Es ist ein wenig wie bei Sebastian Vettel, der einen Lauf wirklich toller Rennen hintereinander hatte, und auf einmal fragten ihn die Leute: ‘Ist es wirklich Zeit, um den Helm an den Nagel zu hängen?’ Jeder von uns ist zu überragenden Leistungen fähig, doch es fehlt mir in diesem Jahr die Konstanz. Ich liebe meinen Job noch immer, und ich brenne auf gute Ergebnisse.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8