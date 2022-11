Sergio Pérez: Black Panther-Helm, Pech im Casino

2022 ist die beste Formel-1-Saison von Sergio Pérez: Der 32-jährige Mexikaner gewann in Monaco und Singapur und kann erstmals in seiner Grand-Prix-Karriere den zweiten WM-Schlussrang erreichen.

Max Verstappen hat seinen Fahrer-WM-Titel erfolgreich verteidigt, Red Bull Racing hat zum fünften Mal in der Teamgeschichte den Konstrukteurs-Pokal gewonnen. Alles gelaufen in der GP-Saison 2022? Von wegen!

Erstmals in der Historie von Red Bull Racing kann der Rennstall aus Milton Keynes die ersten beiden Ränge in der Fahrer-WM belegen, dazu muss Sergio Pérez in Brasilien sowie in Abu Dhabi den monegassischen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc in Schach halten. Es steht derzeit 280:275 für «Checo» Pérez.

Der verlässliche Mexikaner zeigt 2022 seine beste Saison in der Formel 1: Er hat in Dschidda die erste Pole-Position seiner Formel-1-Karriere erobert, stand in 20 Rennen zehn Mal auf dem Siegerpodest, in Monaco und Singapur sogar ganz oben, es waren seine GP-Siege Nummer 3 und 4.

Pérez ist in den Jahren 2020 und 2021 jeweils WM-Vierter geworden und könnte seine tolle Saison mit dem zweiten Schlussrang hinter Max Verstappen krönen.

Auf dem Papier ist das Autódromo José Carlos Pace dazu nicht das beste Pflaster: Über zwei vierte Ränge (2017 mit Force India, 2021 mit RBR) ist Pérez hier bislang nicht hinausgekommen.



Aber ermutigt vom dritten Platz beim Heimrennen in Mexiko sagt der 233-fache GP-Teilnehmer am Donnerstagnachmittag in Brasilien: «Wir haben einen guten Lauf und wollen diesen Schwung hier umsetzen. In Mexiko hatten wir zu viele Kleinigkeiten, die nicht gut funktioniert haben, hier will ich ein sauberes Wochenende.»



Pérez fährt in Brasilien mit einem besonderen Helm. «Wir sind eine Kooperation eingegangen mit Disney, um für den Superhelden-Film ‘Black Panther: Wakanda Forever’ Werbung zu machen. Film und Helm sind gleichermassen etwas ganz Besonderes.»



«Wakanda Forever» aus dem Marvel-Universum ist die Fortsetzung des 2018er Kassenschlagers «Black Panther», der weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt hat. Das bedeutet auf der Liste jener Filme, die am meisten Geld eingespielt haben, Rang 9.



Von der Kinowelt in die Glitzerwelt von Las Vegas. Sergio Pérez hat an der Formel-1-Präsentation im Spielerparadies teilgenommen und Demo-Runden gedreht (so wie Lewis Hamilton und George Russell) und sagt: «Das war fabelhaft. Die Fans dort freuen sich wahnsinnig auf die Formel 1. Ich behaupte – der Grand Prix von Las Vegas wird das grösste Sport-Ereignis des Jahres 2023. Nur im Casino sollte es dann bitteschön ein wenig besser laufen als vor wenigen Tagen!»





Sergio Pérez beim Grossen Preis von Brasilien

2011 mit Sauber: 13.

2012 mit Sauber: Ausfall (Kollision)

2013 mit Force India: 6.

2014 mit Force India: 15.

2016 mit Force India: 12.

2017 mit Force India: 4.

2018 mit Racing Point: 10.

2019 mit Racing Point: 9.

2021 mit Red Bull Racing: 4.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8