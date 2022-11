Weltmeister Max Verstappen: «Müssen wir davon reden?»

Red Bull Racing hat einen tollen Lauf: 9 Siege in Folge. Damit kann der Rennstall aus Milton Keynes die Bestmarke von McLaren 1988 noch egalisieren. Und auch für Max Verstappen geht es um Rekorde.

Verblüffend: Seit vier Monaten hat in der Formel 1 kein anderes Team als Red Bull Racing gewonnen! Hätten Sie gewusst, wann letztmals weder Max Verstappen noch Sergio Pérez triumphierten? Es war am 10. Juli 2022 auf dem Red Bull Racing, als Charles Leclerc im Ferrari die Nase vorn hatte.

RBR steht bei 9 Siegen in Folge, damit kann das Team sogar den Formel-1-Rekord von McLaren (11 Siege in Folge 1988) noch egalisieren. Max Verstappen hat von den vergangenen neun Rennen acht gewonnen (Frankreich, Ungarn, Belgien, Niederlande, Italien, Japan, USA, Mexiko), nur in Singapur gab’s einen Aussetzer, aber dort holte Sergio Pérez für Red Bull Racing die Kastanien aus dem Feuer.

In Brasilien kann Verstappen zwei Formel-1-Rekorde ausbauen, jenen der meisten Siege in einer Saison (er steht bei 14 Volltreffern in 20 Läufen) und jenen für die meisten WM-Punkte in einer Saison (er steht bei 416).

In Interlagos stand Verstappen schon vier Mal auf dem Siegerpodest, 2019 hat er gewonnen. Zum kommenden Wochenende sagt der 25-jährige Niederländer: «Interlagos ist eine grandiose Rennstrecke. Sie sieht so harmlos aus, mit diesen wenigen Kurven, aber sie hat es wirklich in sich. Denn jede Kurve ist wieder anders, und sie sind auch alle leicht geneigt, das ist knifflig. Und dann diese Fans! Das ist pure Leidenschaft, und es hat schon seine guten Gründe, warum die meisten Fahrer so gerne hierher kommen.»



Wird Verstappen in Interlagos den 15. Sieg des Jahres einfahren? Max sagt: «Ich glaube, wir haben gute Chancen, denn normalerweise sind wir hier konkurrenzfähig, und wir haben 2022 ein Auto, das überall schnell ist.»



Der 34-fache GP-Sieger betont nochmals, dass er kein Fan des Sprintformats ist: «Das Format erzwingt einfach, dass du wenig Risiken eingehst, denn niemand will ausfallen und dann im Grand Prix von hinten starten. Ich sehe auch nicht viele Überholmanöver. Was ich hingegen mag: nur ein freies Training, dann gleich die Qualifikation – da musst du die Leistung wirklich auf den Punkt bringen.»



Max Verstappen hatte am vergangenen Wochenende übrigens nicht rennfrei. Der Champion hat am virtuellen Sechsstunden-Rennen von Spa teilgenommen. Der Niederländer verzieht das Gesicht: «Müssen wir darüber reden? Ich hatte einen problematischen Moment in Eau Rouge, und ich meine einen wirklich haarigen Moment. Danach sind wir leider nur Zweite geworden.»



In Brasilien hat sich übrigens bestätigt, was wir schon angekündigt hatten: Die Wogen zwischen Max Verstappen und Sky sind geglättet. Max sagt dazu nur: «Wir haben einen Schlussstrich unter das alles gezogen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»





