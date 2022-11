Red Bull Racing-Boykott von Sky: Lösung in Sicht

In Mexiko zog Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner die Reissleine: Keine Interviews mit den Vertretern von Sky. Aber schon in Brasilien dürfte der RBR-Boykott der Vergangenheit angehören.

Formel-1-Champion Max Verstappen hatte die Faxen dicke: Der 34-fache GP-Sieger Verstappen ist von der wiederholten Darstellung von Sky-Reporter Ted Kravitz angewidert, wonach Lewis Hamilton 2021 der WM-Titel gestohlen worden sei.

Auslöser des ganzen Schlamassels waren die letzten Minuten des WM-Finales von Abu Dhabi am 12. Dezember 2021, als der damalige Formel-1-Rennleiter Michael Masi das Safety-Car-Protokoll nicht zu 100 Prozent befolgte und das Chaos Max Verstappen die Möglichkeit eröffnete, sich auf Leader Hamilton zu werfen. Diese Chance liess sich der Niederländer nicht entgehen und wurde mit seinem Sieg zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister.

Das kontroverse WM-Finale ist auch ein Jahr später noch ein Thema. Hamilton-Fans glaubten monatelang, dass Red Bull Racing wegen eines Verstosses gegen das finanzielle Reglement 2021 aus der WM gekickt und Verstappen sogar der Titel aberkannt werden würde! Das ist natürlich nicht passiert.

In seiner Nachbetrachtung des Rennens (Teds Notizbuch) sprach Ted Kravitz in Austin zwei Mal davon, dass Hamilton im vergangenen Jahr der Titel gestohlen worden sei. Er bezeichnete Hamilton auch als achtfahren Weltmeister. Und in der Vorberichterstattung zum Mexiko-GP liess Kravitz anklingen, Verstappen habe seine Titel immer mit seltsamem Beigeschmack gewonnen. Diese Bemerkung aufgrund der Verwirrung nach dem Japan-GP um volle Punktzahl oder nicht und wegen der Strafe gegen Charles Leclerc, nicht mal Suzuka-Sieger Verstappen wusste zunächst, ob er nun erneut Weltmeister ist. Kravitz: «Verstappen scheint ein Fahrer zu sein, der keinen WM-Titel auf normale Art und Weise gewinnen kann.»

Verstappen sprach daraufhin bei Christian Horner vor, der gab seinem Fahrer Recht – niemand von Red Bull Racing sprach daraufhin in Mexiko mit Vertretern von Sky.

Max Verstappen im Autódromo Hermanos Rodríguez: «Das ganze Jahr war geprägt von ständigen Sticheleien und Anspielungen, das finde ich respektlos, vor allem von einer bestimmten Person. An einem bestimmten Punkt sagte ich mir: Genug ist genug, das akzeptiere ich nicht länger.»

Christian Horner ergänzte: «Die Berichterstattung sollte von einer gewissen Ausgeglichenheit geprägt sein, nicht von Gier nach Sensationen. Und daher gehen wir nun geschlossen als Mannschaft vor.»



Die Daily Mail berichtet, dass Sky Sport F1-Chef Billy McGinty am 7. November die RBR-Rennwagenfabrik von Milton Keynes besuche, um die Wogen zu glätten. Die Angelegenheit solle aus der Welt geschafft werden.



Aber Christian Horner hat schon in Mexiko gesagt: «Der Boykott gilt nur für dieses Wochenendes. Beim nächsten Grand Prix in Brasilien kehren wir zum normalen Service zurück.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8