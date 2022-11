Sebastian Vettel in Brasilien: «Bin nicht traurig»

Zum letzten Mal wird Sebastian Vettel in Brasilien ausrücken, danach steht in Abu Dhabi sein letzter GP-Einsatz vor dem Formel-1-Abschied an. Der Deutsche freut sich auf die Einsätze – und auf das, was danach kommt.

Sebastian Vettel konnte in den letzten vier Rennen drei Mal Punkten: In Singapur wurde er Achter, in Japan belegte er den sechsten Platz und in Austin gab es erneut vier Punkte für den achten Rang. Das jüngste Kräftemessen der Formel 1 in Mexiko beendete er auf dem 14. Rang. Nun steht das Rennen in Interlagos an, und Vettel freut sich auf die neue Herausforderung.

Der vierfache Weltmeister sagt über das zweitletzte Rennwochenende seiner GP-Karriere in São Paulo: «Ich verbinde wirklich gute Erinnerungen mit diesem Rundkurs. Ich habe im und nach dem GP grossartige Momente erlebt und hatte einige wirklich tolle Rennen. Ich freue mich aufs Rennwochenende und hoffe, dass wir etwas konkurrenzfähiger sein werden als in Mexiko.»

Der Abschied stimmt ihn nicht traurig, beteuert der 35-jährige Aston Martin-Pilot: «Ich freue mich auf dieses Wochenende, denn ich liebe diesen Ort hier. Die Strecke ist super, aber ich fahre hier nicht mit dem Gedanken an alles, was hier schon passiert ist. Das kommt mir erst in den Sinn, wenn ich dazu befragt werde. Aber mit den Jahren entwickelst du eine gewisse Routine.»

«Deshalb fühlt es sich ein bisschen wie ein weiteres Rennen an. Klar, es stehen nur noch zwei Rennen auf dem Programm, danach ist es vorbei, aber ich konzentriere mich nicht darauf, dass dies die letzten beiden Rennen sind. Ich weiss nicht, wie es sich nächste Woche anfühlen wird. Aber ich freue mich generell auf das, was nachher kommt. Deshalb verbringe ich nicht so viel Zeit damit, zurückzublicken und ich bin jetzt auch nicht traurig», stellt der Heppenheimer klar.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8