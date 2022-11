Lewis Hamilton zu Vettel: «Unerwartete Freundschaft»

Lewis Hamilton sagt über Sebastian Vettel: «Er ist der erste, der sich für Dinge einsetzt, die ihm am Herzen liegen»

Lewis Hamilton wird Sebastian Vettel in der Formel 1 vermissen. Der siebenfache Champion sagt über das baldige Karriere-Ende des vierfachen Weltmeisters: «Es wird traurig sein, ihn gehen zu sehen.»

Als Sebastian Vettel im Sommer seinen Abschied von der Formel 1 nach dem Ende der laufenden Saison bekannt gab, reagierte Lewis Hamilton bereits mit einer Lobeshymne auf den vierfachen Weltmeister. Der Mercedes-Star lobte das Verhalten des Deutschen auf und neben der Strecke und erklärte: «Seb, es war eine Ehre, dich einen Gegner nennen zu können, und es ist eine noch grössere Ehre, dich zum Freund zu haben.»

Zwei Renneinsätze stehen für den Heppenheimer auf dem Programm, nach den Wochenenden in Brasilien und Abu Dhabi kehrt er dem Formel-1-Zirkus den Rücken – und beabsichtigt vorerst auch nicht, in nächster Zeit als GP-Experte zurückzukehren, wie er betont hat. Hamilton fällt der Abschied schwer, wie er betont.

«Es wird traurig sein, ihn gehen zu sehen», sagt der siebenfache Champion, der zunächst nicht damit gerechnet hat, so gut mit einem Rivalen auszukommen. «Das war eine unerwartete Freundschaft», gesteht der 103-fache GP-Sieger. «Es ist schwierig, eine Freundschaft aufzubauen, wenn du so ehrgeizig bist und beide um etwas kämpfen, für das sie eine so grosse Leidenschaft empfinden.»

«Von allen Fahrern, die mit mir auf der Strecke waren, war er der erste, der zu mir stand und mit mir den Kniefall zeigte. Er ist auch der erste, der sich für Dinge einsetzt, die ihm am Herzen liegen», betont er mit Blick auf das soziale Engagement des Deutschen. «Ich glaube, ich habe in der Geschichte des Sports noch keinen Fahrer gesehen, der das getan hat, was er und ich getan haben, nämlich die Formel-1-Bühne zu nutzen, offen zu sein und dieses Risiko einzugehen. Ich sehe ihn wirklich als Verbündeten.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8