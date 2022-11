Lewis Hamilton: «Max Verstappen kann stolz sein»

Lewis Hamilton weiss, was Max Verstappen in diesem Jahr geleistet hat

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton weiss, wie schwierig es ist, die WM-Krone in der Formel 1 zu erobern. Deshalb lobt er den aktuellen Champion Max Verstappen für seine Leistung in diesem Jahr.

Im vergangenen Jahr kämpfte Lewis Hamilton bis zur letzten Rennrunde mit Max Verstappen um den WM-Titel, den letztlich der Niederländer erobern konnte. In diesem Jahr hatte der Mercedes-Star nicht das nötige Material, um es mit dem Red Bull Racing-Überflieger, der den Titel erfolgreich im Kampf gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc verteidigt hat, aufnehmen zu können.

Wie gut Verstappens Leistung in diesem Jahr war, hat der siebenfache Champion natürlich dennoch mitbekommen. Und Hamilton ist auch bereit, die Performance seines Rivalen entsprechend zu würdigen. «Er hat alles getan, was er tun musste», sagte der 37-jährige Brite im «Sky Sports F1»-Gespräch. «Ich hatte natürlich nicht die Zeit, um alle Aspekte seiner Leistung in diesem Jahr zu analysieren. Aber ich denke, er hat einen überragenden Job gemacht.»

Lob gibt es von Hamilton auch für das Red Bull Racing Team. «Das Team hat ihm ein super Auto zur Verfügung gestellt, und er hat praktisch jedes Wochenende die entsprechende Leistung abgeliefert. Er kann stolz sein auf das, was er geleistet hat», betonte der 103-fache GP-Sieger, der in diesem Jahr noch keinen GP für sich entscheiden konnte.

Wie sich der Ritt auf einer Erfolgswelle anfühlt, weiss Hamilton natürlich trotzdem. «Ich weiss, wie es ist, in einer solchen Position zu sein. Er hat die Chance, noch mehr Rennen zu gewinnen und auch die verbleibenden zwei GP für sich zu entscheiden. Damit würde er seinen Rekord weiter ausbauen, sollten wir oder Ferrari nicht in der Lage sein, ihn zu stoppen. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen, als dass er einen grossartigen Job gemacht hat», erklärte der aktuelle WM-Fünfte.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8