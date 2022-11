Max Verstappen: Fragen nach Red Bull Racing-Strafe

Der Autosport-Weltverband FIA hat Red Bull Racing wegen Verletzungen des finanziellen Reglements 2021 bestraft. Auch Max Verstappen fragt sich, welche Auswirkungen das haben wird.

Am 10. Oktober stand fest: Drei Rennställe sind durchgefallen bei der Prüfung der FIA-Experten, bei der es darum ging, ob die Teams den Budgetdeckel 2021 eingehalten haben – Aston Martin, Williams und Red Bull Racing.

Im Rahmen des Grossen Preises von Mexiko wurde dann bekannt, welche Strafen es für RBR und Aston Martin gibt. 450.000 Dollar Busse für Aston Martin, Strafe für Red Bull Racing in Höhe von 7 Millionen Dollar und eine Verringerung der Windkanal-Teststunden für zwölf Monate um zehn Prozent. Williams hatte eine Strafe von 25.000 Dollar schon im Frühling beglichen.

Im Autódromo José Carlos Pace ist Formel-1-Champion Max Verstappen auf die Auswirkungen dieser Strafe angesprochen worden. Der 34-fache GP-Sieger sagt: «Natürlich wird das Auswirkungen haben, aber ich frage mich – wie weit reichen die? Ich kann es nicht sagen. Aber ich spüre im Team, dass wir das als Extra-Motivation nutzen. Wir haben eine Menge cleverer Ideen für das nächstjährige Auto, und ich hoffe, dass wir trotz dieser Strafe konkurrenzfähig bleiben.»

Wie gravierend sich eine Kürzung der Windkanalzeit auswirken wird, ist noch unklar. Was das Reglement angeht, so gilt, einfach formuliert: Je erfolgreicher ein Rennstall ist, desto weniger darf er den Wagen entwickeln.

Diese Regel von 2020 wirkte sich schon stark auf die 2022er Rennwagen aus, denn 2021 legten die Teams fest, wie ihre Flügelauto-Boliden ab 2022 aussehen werden.

Hier die Windkanalzeiten der verschiedenen Teams, gerechnet wird immer auf Grundlage des Stands im Konstrukteurs-Pokal am 1. Januar des laufenden Jahres sowie am 1. Juli.

Red Bull Racing 70 % (mit der Strafe Verringerung auf 63 %)

Ferrari 75 %

Mercedes 80 %

McLaren 85 %

Alpine 90 %

Alfa Romeo 95 %

AlphaTauri 100 %

Haas 110 %

Williams 115 %

Williams darf also fast doppelt so viel im Windkanal arbeiten wie Red Bull Racing.



Die Formel 1 erhofft sich von diesem Vorgehen, dass die Leistungsdichte in der Königsklasse im Laufe der Jahre steigt.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8