Pierre Gasly: «Heikel und ein bisschen peinlich»

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly ist nur zwei Strafpunkte von einer Rennsperre entfernt. Der Franzose sagt dazu: «Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den letzten 12 Monaten besonders gefährlich unterwegs gewesen war.»

Seit Mai hat Pierre Gasly zehn Superlizenz-Strafpunkte kassiert, womit er einer Rennsperre nahe kommt. Denn wenn der AlphaTauri-Pilot noch zwei weitere unliebsame Strafzähler kassiert, wird er eine WM-Runde aussetzen müssen. Die Strafpunkte werden für unterschiedliche Vergehen von den Regelhütern verteilt und verfallen erst nach 12 Monaten.

Für Gasly bedeutet dies, dass er bis Mai 2023 ohne grosse Strafhandlungen durchkommen muss, dann verfallen die ersten Strafpunkte. Auf die Situation angesprochen erklärte er am Rande des Autódromo José Carlos Pace in Brasilien: «Das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation und ziemlich heikel.»

«In gewisser Weise ist es auch ein bisschen peinlich, dass mir droht, für ein Rennen gesperrt zu werden, nach dieser Saison, die ich hinter mir habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den letzten zwölf Monaten besonders gefährlich unterwegs gewesen war, und das könnte definitiv eine harte Strafe sein», fügte der 26-Jährige aus Rouen an.

Und Gasly kritisiert: «Es laufen da einige Diskussionen, um Lösungen zu finden. Denn so, wie das Reglement im Moment geschrieben ist, ist es für die Fahrer ziemlich streng. Die Strafen sind ziemlich hart, auch wenn es nicht immer um gefährliches Fahren geht, und die Strafe hat definitiv massive Auswirkungen auf die Fahrer-WM und die Konstrukteurswertung.

«Ich hoffe, dass wir vor dem Wochenende eine Lösung finden können, um zu vermeiden, dass ich in die dumme Situation gerate, in der ich für ein Rennen gesperrt werde; das wäre schrecklich für mich», betont der aktuelle WM-Vierzehnte, dessen AlphaTauri-Team in der Konstrukteurswertung ein enges Duell mit dem Haas-Team um den achten Platz austrägt. Gaslys aktuelles Team liegt vor dem Brasilien-Sprint nur einen Punkt hinter der US-Mannschaft.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8