Max Verstappen (2.): «Das war eine reine Lotterie»

Max Verstappen muss sich in der Sprint-Quali von Interlagos (São Paulo) nur Kevin Magnussen geschlagen geben: zweiter Startplatz für den Mini-GP vom Samstag. «Ein Fahrfehler hat mich die Pole gekostet.»

203 Tausendstelsekunden fehlten Formel-1-Champion Max Verstappen zur seiner 20. Pole-Position in der Königsklasse: Der Red Bull Racing-Fahrer musste sich in der turbulenten Qualifikation zum Sprintrennen im Autódromo José Carlos Pace nur dem sensationell fahrenden Kevin Magnussen im Haas-Rennwagen beugen.

Der 25-jährige Niederländer sagt nach der Quali-Lotterie von Brasilien: «Wir wussten, dass wir bei diesen tückischen Bedingungen nur eine Möglichkeit haben würden, eine gute Runde zu fahren. Wir konnten am Radar sehen, wie der Regen näher und näher kommt.»

«Kevin ging zum Schluss als Erster auf die Bahn, ich war wohl das vierte oder fünfte Auto in der Reihe am Ende der Boxengasse, und dann habe ich in Kurve 8 ein Rad stehen lassen. Dieser Fahrfehler hat mich heute die Pole gekostet.»

«Aber ich bin nicht niedergeschlagen. Wenn ich mir ansehe, gegen wen wir im Sprint wirklich fahren, dann sieht das sehr erfreulich aus. Auch mir ist klar – wenn solche Bedingungen sind wie heute, dann kann einfach alles passieren. Klar wurmt mich mein Fehler, aber wir stehen in Reihe 1 und haben für Samstag prima Chancen. Letztlich zählt nur das.»

«Die Verhältnisse waren wirklich schwierig. Du musst ständig nach dem Limit suchen, und diese Grenzen verschieben sich von Sekunde zu Sekunde, von Kurve zu Kurve. Da musst du die Ruhe bewahren, denn letztlich willst du den Wagen ja auch nicht neben die Bahn setzen.»

«Q3 war eine Lotterie, sind wir mal ehrlich, aber das ist ganz okay so, denn auch für Samstag und Sonntag sind sich die Meteorologen nicht ganz einig, wo die Reise hingehen wird.»





Qualifying, São Paulo

01. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,674 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,263

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,357

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,425

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,504

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,611

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,601

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:11,631

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,675

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:11,678

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,140

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,210

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,095

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,197

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,486

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,264

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:16,361