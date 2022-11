Lewis Hamilton nur 8.: Reifentemperatur im Keller

So hatte sich Lewis Hamilton das im Qualifying zum Interlagos-Sprint nicht vorgestellt – nur Achtschnellster. Der Mercedes-Pilot sagt: «Ich ging als Letzter auf die Bahn, heute war das Glück nicht auf unserer Seite.»

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton wird den Sprint zum Grossen Preis von São Paulo von Startplatz 8 in Angriff nehmen müssen, der 37-jährige Engländer wurde bei ganz schwierigen Verhältnissen im Autódromo José Carlos Pace von seinem Stallgefährten George Russell entzaubert. Dabei sind doch genau solche Verhältnisse mit Wechselbedingungen die Spezialität des Ausnahme-Athleten, wie die zweitschnellste Zeit von Hamilton in Q1 zeigt.

Hamilton ist sichtlich bedient: Der Brite weiss – bei einer solchen Lotterie hätte er mit der 104. Pole das grosse Los ziehen können. Der vor wenigen Tagen zum Ehrenbürger Brasiliens ernannte Hamilton sagt. «Wenn du solche Bedingungen hast, dann gehört eben auch eine Portion Glück dazu, und das war heute nicht auf unserer Seite. Aber das gehört auch zum Rennsport.»

«Selbst nach all diesen Jahren in der Formel 1 fand ist es wirklich schwierig, die Verhältnisse perfekt einzuschätzen, denn es wurde ziemlich dunkel, und es war kaum zu sehen, wie nass die Bahn wirklich ist. Ich war auch das letzte Auto, das auf die Bahn ging, das hat jetzt auch nicht geholfen. Denn auf diese Weise geriet ich genau in den erneut stärker fallenden Regen.»

«Durch die lange Standzeit in der Boxengasse fielen die Reifentemperaturen in den Keller. Wie gesagt – das war vom Timing her jetzt nicht das glücklichste. Aber Hut ab vor George, der als Drittschnellster einen tollen Job gemacht hat. Und vor allem eine dicke Gratulation für Kevin Magnussen zu seiner ersten Pole-Position in der Formel 1.»





Qualifying, São Paulo

01. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,674 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,263

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,357

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,425

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,504

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,611

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,601

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:11,631

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,675

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:11,678

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,140

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,210

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,095

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,197

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,486

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,264

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:16,361