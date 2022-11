Live-Ticker Brasilien-GP: RTL mit Schumacher-Spezial

Wir halten Sie am Samstag und Sonntag mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, der deutsche Privatsender RTL zeigt am 13. November gleich zwei Filme über Michael Schumacher.

Wie unberechenbar die Formel-1-Action im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos sein kann, das hat die Sensations-Pole von Kevin Magnussen gezeigt. Wie es in São Paulo weitergeht, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.

Aus Interlagos berichtet auch RTL, und dort gehört der ganze Abend der Formel 1. Zum Einen steigt der vorletzte Grand Prix von Sebastian Vettel, und es ist zudem ein extrem wichtiges Rennen für Mick Schumacher, der um die Fortsetzung seiner GP-Karriere bangen muss. Zum Anderen zeigt RTL gleich zwei Filme über den grossen Michael Schumacher.

Die Doku SCHUMACHER lief sehr erfolgreich auf Netflix und wird zum ersten Mal im freien Fernsehen gezeigt, ab 21.15 Uhr bei RTL. Zu sehen sind herausragende Momente aus der Karriere von Michael Schumacher (53) und seltenes Material auch aus dem Familienarchiv.

Ab 23.35 Uhr zeigt RTL den Film «Michael Schumacher – sein schwerster Kampf». Der siebenfache Weltmeister hat sich im Dezember 2013 in Frankreich beim Skifahren schwer verletzt und ringt seither um seine Gesundheit.

Zur Erinnerung: RTL überträgt 2022 vier Rennen im Rahmen der WM-Saison in der Königsklasse. Alle Rennen gibt es auf dem Bezahlsender Sky. In Österreich ist die Formel 1 hingegen vollumfänglich im freien Fernsehen zu sehen. Dort teilen sich ServusTV und ORF die Rechte über die Saison – das Brasilien-Wochenende zeigt der ORF, das Finale in Abu Dhabi ist dann bei ServusTV zu sehen.





Qualifying, São Paulo

01. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,674 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,263

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,357

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,425

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,504

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,611

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,601

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:11,631

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,675

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:11,678

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,140

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,210

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,095

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,197

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,486

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,264

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:16,361





Brasilien-GP im Fernsehen

Samstag, 12. November

12.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1988

15.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

16.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

16.30 Zweites Training

18.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

19.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

19.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

20.00 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

20.15 ORF 2 – Formel-1-News

20.25 ORF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

20.30 Sprint

21.10 ORF 2 – Analyse Sprint

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

22.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Mexiko 2022

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung



Sonntag, 13. November

07.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

07.15 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2003

09.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2006

11.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2008

13.50 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2021

16.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

17.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Mexiko 2022

17.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.40 ORF 1 – Formel-1-News

17.45 RTL – Countdown zum Rennen

18.25 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

18.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

19.00 Grosser Preis von Brasilien

19.55 SRF zwei – Berichterstattung Rennen

20.35 RTL – Siegerehrung und Highlights

20.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.55 ORF 1 – Motorhome

21.15 RTL – Schumacher (Dokumentation)

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.10 ServusTV – Das Rennen

23.35 RTL – Michael Schumacher, sein schwerster Kampf