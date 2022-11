Fernando Alonso: Schon in Abu Dhabi im Vettel-Auto?

Der Nachsaisontest in Abu Dhabi wird interessant, weil wir fast ein halbes Dutzend 2023er Stammfahrer mit ihren neuen Rennställen erleben könnten. Hier sind die jüngsten Entwicklungen.

Im Rahmen des Grossen Preises von São Paulo ist bekannt geworden: Der junge Australier Oscar Piastri hat bereits für McLaren getestet, in Le Castellet, mit einem 2021er McLaren MCL35M, und der Formel-2-Champion von 2021 wird beim Nachsaisontest in Abu Dhabi für den englischen Traditionsrennstall fahren. Piastri ersetzt 2023 seinen Landsmann Daniel Ricciardo bei McLaren, als Stallgefährte von Lando Norris.

Piastri besitzt einen Vertrag mit Alpine bis zum Ende der Saison. Das bedeutet: Ein Einsatz etwa im ersten Training zum Abu Dhabi-GP ist nicht möglich. Aber auf dem Yas Marina Circuit wird, das hat McLaren schon angekündigt, ohnehin der Mexikaner Pato O’Ward im Papaya-Renner sitzen, wenn die Startampel zum ersten Training auf Grün schaltet.

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer bestätigt im Fahrerlager des Autódromo José Carlos Pace: «Wir sind mit McLaren zu einer Übereinkunft gekommen, dass Oscar ein freier Mann ist, sobald die Saison vorbei ist.»

Piastri ist nur einer der 2023er Stammfahrer, die schon in Abu Dhabi für ihren neuen Rennstall ins Lenkrad greifen. Auf die Frage an Fernando Alonso, wann er die Arbeit bei Aston Martin aufnehmen, antwortete der Formel-1- und Sportwagen-Weltmeister zwar: «Am 1. Januar 2023.» Aber hinter den Kulissen wird weiter daran gearbeitet, dass der 32-fache GP-Sieger schon beim Nachsaisontest im Auto von Sebastian Vettel sitzen könnte.

Abgesehen davon steht fest: Pierre Gasly hat von Red Bull die Erlaubnis erhalten, nach dem WM-Finale für Alpine zu testen, und auch Nyck de Vries kann die Arbeit für 2023 aufnehmen, bei AlphaTauri.

Zudem wird der US-Amerikaner Logan Sargeant für Williams das erste freie Training zum Abu Dhabi-GP fahren und dann auch den Test danach. Am Wochenende will der Floridianer aus Fort Lauderdale zudem beim Formel-2-Finale die letzten Punkte zur Erlangung des F1-Führerscheins Superlizenz einfahren.



Andere neue Kombinationen in Abu Dhabi: Haas wird den 2023er Stallgefährten von Kevin Magnussen auf die Bahn bringen – der mit grosser Wahrscheinlichkeit Nico Hülkenberg heissen wird.





2. Training, São Paulo

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,604 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,788

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,916

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,049

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,098

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,137

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:15,636

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,684

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,815

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,851

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,856

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,865

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,868

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,994

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,047

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,181

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,263

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,400

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:16,468

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,480





Qualifying, São Paulo

01. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,674 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,263

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,357

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,425

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,504

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,611

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,601

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:11,631

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,675

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:11,678

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,140

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,210

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,095

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,197

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,486

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,264

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:16,361