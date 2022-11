Carlos Sainz (2.): Verstappen-Duell, jetzt Strafe

Rang 2 im São Paulo-Sprint für Carlos Sainz, der Ferrari-Fahrer musste sich nur George Russell geschlagen geben. Der Madrilene zeigte ein beinhartes Duell gegen Verstappen und muss fünf Ränge zurück.

Carlos Sainz hat sich mit dem zweiten Rang im Sprintrennen von São Paulo einen Platz in der ersten Startreihe zum WM-Lauf vom Sonntag gesichert – auf dem Papier. Denn nach einem starken Auftritt einschliesslich eines tollen Duells mit Max Verstappen muss der Spanier um fünf Startränge zurück, wegen des Einbaus eines neuen Verbrennungsmotors, nicht etwas wegen des Zweikampfs mit Verstappen.

Danach sagt der 28-jährige Madrilene: «Das Ziel für Sonntag bleibt das gleiche – so viele Punkte wie möglich erobern. Einfach wird das nicht, denn ich muss wieder Ränge gutmachen, und ich gehe davon aus, dass es am Sonntag gegen Verstappen nicht einfacher wird als im Sprint.»

«Ich hatte einige sehenswerte Duelle heute, besonders Lando Norris hat sich mit Zähnen und Klauen gewehrt, er fuhr, als ginge es um sein Leben! Bei Max wusste ich – eine Chance habe ich gegen ihn nur auf der Bremse, also muss ich mich entschlossen an seine Seite stellen, sonst wäre daraus nichts geworden.»

Sainz setzte sich so entschlossen durch, dass die linke Frontflügel-Endplatte am Wagen des Niederländers beschädigt wurde und am Ende der Gegengeraden davonflatterte.

Carlos weiter: «Wir sind definitiv stärker als in Mexiko. Aber wie das im Rennen aussehen wird, ist schwer abzuschätzen. Denn Max auf diesen mittelharten Reifen, das war heute nicht die beste Kombination. Im Renntempo war uns heute Mercedes überlegen.»



«Immerhin habe ich es geschafft, mich zwischen die beiden Mercedes zu schieben. Schade, dass ich nun eine Strafe bekomme. Aber damit muss ich leben. Das ist ein wenig die Story meiner Saison: Wenn immer es wirklich gut läuft, dann kommt etwas dazwischen.»



Was ist von Startplatz 7 möglich? «Sagen wir es so – wenn ich vom zweiten Rang losfahren würde, dann hätte ich Respekt vor Mercedes. Sie scheinen weniger Reifenverschleiss als wir zu haben. Und sie waren uns in Sachen Renntempo überlegen. Ich gehe auch davon aus, dass Verstappen im Grand Prix stark sein wird.»





Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +48,985

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8