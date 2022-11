Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Hätte ich nie gedacht»

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton kommt beim Sprint im Autódromo José Carlos Pace auf den dritten Rang, das bedeutet Startplatz 2 zum Grossen Preis von São Paulo, wegen einer Strafe für Carlos Sainz.

Der Mini-Grand Prix auf der Traditionsstrecke von Interlagos endet mit Platz 3 für den 103-fachen GP-Sieger Lewis Hamilton. Der 37-jährige Engländer hat sich damit theoretisch den dritten Startplatz gesichert, da ist im Rennen auf dem Papier noch alles drin, zumal das Wetter am 13. November einige Kapriolen machen könnte.

Theoretisch deswegen, weil Lewis a) einen Rang vorrückt (fünf Ränge zurück für Carlos Sainz) und weil Hamilton b) noch bei der Rennleitung vorsprechen muss, weil er sein Auto vor dem Sprint-Start gemäss Regelhüter nicht optimal in sein Startfeld platziert hat. Ausgang derzeit ungewiss.

Wie stuft der Brite seine Leistung im Samstag-Rennen ein? Der Ehrenbürger des Staates Brasilien fuhr von Startplatz 8 zum dritten Rang und sagt: «Ich fahre einfach gerne hier. Diese Strecke ist so gut für coolen Motorsport. Dieses Ergebnis ist für unser Team ganz wichtig. Ich weiss, wie hart in diesem Jahr gearbeitet worden ist, um den Silberpfeil konkurrenzfähiger zu machen. Aber ganz ehrlich – ich hätte zu Beginn des Jahres nicht gedacht, dass wir uns nun, zum zweitletzten Grand Prix des Jahres, mit beiden Autos in die erste Startreihe stellen können.»

«Ich bin sehr stolz auf die Arbeit der ganzen Mannschaft, zuhause im Rennwagenwerk und hier an der Strecke. Das ist ein guter Tag für Mercedes, auch wenn es im Grand Prix nicht einfach sein wird, diese ersten beiden Ränge zu verteidigen.»



«Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so schnell sein würden. Und genau das ist eines der Rätsel in diesem Jahr. Wir fahren zu Rennen und sind im Ungewissen, was auf uns zukommen wird. Nicht einmal die Techniker sind sich da jeweils sicher. Aber wir hatten heute wirklich eindrucksvollen Speed im Sprint, und das macht Mumm für den WM-Lauf.»



«Klar wollen wir am Sonntag den Sieg, und wir werden als Mannschaft alles versuchen, das zu erreichen. Wir jagen ja auch noch die Roten, und dazu müssen wir hier in Brasilien und in Abu Dhabi die bestmöglichen Ergebnisse einfahren.»





Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +48,985

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8