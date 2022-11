Max Verstappen: «Kann nicht schlimmer werden»

Max Verstappen musste sich im Sprint mit dem vierten Platz begnügen. Der Red Bull Racing-Star war als Einziger der Spitzenreiter auf den Medium-Reifen losgefahren. Doch das war nicht sein grösstes Problem.

Für Formel-1-Champion Max Verstappen verlief der Sprint in Brasilien nicht wie erwartet. Zwar konnte der Red Bull Racing-Star zunächst in Führung gehen. Doch am Ende musste er sich mit dem vierten Platz hinter Sieger George Russell, Ferrari-Pilot Carlos Sainz und Lewis Hamilton begnügen. Dass er wegen der Motor-Strafe von Sainz auf den dritten Platz vorrücken wird, war da ein schwacher Trost.

Dass er neben Nicholas Latifi als Einziger auf den Medium-Reifen losfuhr, erklärte der Niederländer folgendermassen: «Zum Zeitpunkt, als die Entscheidung fiel, fühlte es sich richtig an, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Aber ich denke, auch auf den weichen Reifen wäre ich zu langsam gewesen. Der Reifenabbau war ein fach zu hoch. Wir werden das analysieren, aber ich weiss nicht, wie viel wir bis zum GP dagegen ausrichten können. Aber es kann diesbezüglich nicht schlimmer als heute werden.»

Nun werde das Weltmeister-Team über Nacht die Optionen für die Rennstrategie prüfen, erzählte Verstappen daraufhin. «Aber wenn der Reifenabbau so viel höher als bei der Konkurrenz ausfällt, dann kommt es letztlich nicht so darauf an, welche Reifenmischung man wählt», ergänzte er seufzend.

«Ich denke, das werden wir zuerst in Angriff nehmen müssen», sagte der 34-fache GP-Sieger ausserdem. Und er bestätigte: «Die Duelle waren ziemlich gut, leider gingen sie nicht zu meinen Gunsten aus, aber die Zweikämpfe an sich waren ziemlich cool.»

Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +48,985

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8