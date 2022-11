Charles Leclerc (Ferrari): «Keine Risiken eingehen»

Ferrari-Star Charles Leclerc kam im Sprint in Interlagos auf dem sechsten Platz ins Ziel, darf aber von Position 5 ins Rennen starten, da sein Teamkollege Carlos Sainz um fünf Positionen nach hinten rücken muss.

Carlos Sainz war schon vor dem Sprint klar, dass er mit einer Hypothek in den Grand Prix starten muss. Denn wegen des Einsatzes eines neuen Verbrennungsmotor kassierte der Spanier von den Regelhütern eine Strafversetzung um fünf Positionen in der GP-Startaufstellung. Der Ferrari-Star eroberte den zweiten Platz und wird damit von Startplatz 7 losfahren.

Davon profitiert nicht nur die Konkurrenz, auch sein Teamkollege Charles Leclerc rückt um eine Position nach vorne und startet von Platz 5, nachdem er die Ziellinie im Sprint als Sechster gekreuzt hatte. Losgefahren war der 25-Jährige aus Monte Carlo von Position 10, nachdem Ferrari im Qualifying einmal mehr die falsche Reifenwahl für den aktuellen WM-Dritten getroffen hatte.

Leclerc tat, was er tun musste, wie er hinterher erklärte: «Da ich von Startplatz 10 losfahren musste, lautete mein Ziel für den Sprint, so viele Positionen wie möglich in Angriff zu nehmen und keine Risiken einzugehen. Und genau das habe ich auch getan.»

«Wir haben ein gutes Tempo und müssen im Rennen einfach alles hinbekommen», verriet der fünffache GP-Sieger, der am Samstagabend mit Blick auf den anstehenden Grand Prix noch keine Erfolgsprognose abgeben wollte: «Ich habe mir das Rennen noch nicht angeschaut, aber ich habe gehört, dass Mercedes recht flott war. Es wird also ziemlich knifflig, gegen sie zu kämpfen. Das Gefühl im Auto war gut, auch wenn der Anfang des Sprints immer etwas schwierig ist. Wir hatten gegen Ende etwas Mühe mit den Reifen, aber ich denke, im Rennen sollte es diesbezüglich besser laufen.»

Sprint, São Paulo

01. George Russell (GB), Mercedes, 30:11,307 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,492

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,494

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,855

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +13,133

07. Lando Norris (GB), McLaren, +25,624

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +28,768

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +30,218

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +34,170

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,395

12. Mick Schumacher (D), Haas, +41,159

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +41,763

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +42,338

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +50,306

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +50,700

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +51,756

18. Fernando Alonso (E), Alpine, +53,985

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +76,850

Out

Alex Albon (T), Williams, Dreher

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 421 Punkte

02. Pérez 284

03. Leclerc 278

04. Russell 239

05. Hamilton 222

06. Sainz 219

07. Norris 113

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 705 Punkte

02. Ferrari 497

03. Mercedes 461

04. Alpine 153

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 53

07. Aston Martin 49

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8