Red Bull Junioren: Neu mit Enzo Fittipaldi (21)

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (79) hat sich ein weiteres Talent fürs Nachwuchsprogramm gesichert – den in Miami geborenen Enzo Fittipaldi (21). Enzo wird 2023 seine zweite Formel-2-Saison fahren.

Das Nachwuchsprogramm wird Red Bull ist von einem klingenden Namen bereichert: Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat Enzo Fittipaldi unter Vertrag genommen, den 21-jährigen Enkel der Formel-1-Legende Emerson Fittipaldi und Bruder des Haas-Reservisten Pietro Fittipaldi (26).

Enzo Fittipaldi, italienischer Formel-4-Meister von 2018, fährt 2022 bei Charouz seine erste volle Formel-2-Saison und hat dabei mit sechs Podestplätzen auf sich aufmerksam gemacht. 2023 bleibt er als Red Bull-Junior in der Sprungbrettklasse zur Formel 1, wechselt aber zum Rennstall von Trevor Carlin.

Enzo Fittipaldi sagt: «Das ist ein grosser Schritt in meiner Karriere. Ich sehe es als Ehre, ins Red Bull-Programm treten zu dürfen, und bedanke mich für diese Möglichkeit bei Dr. Marko und Christian Horner.»

Der 79-jährige Grazer Helmut Marko lobt den jungen Racer mit zwei Reisepässen (USA und Brasilien): «Enzo ist in diesem Jahr mit einem Rennstall aus dem Mittelfeld regelmässig vorne mitgefahren. Jetzt weiss er, dass er eine gute Chance besitzt, denn Carlin ist in der Formel 2 ein Top-Team. Was daraus wird, liegt an ihm.»

Noch steht nicht fest, wie genau die Red Bull-Juniorenaufstellung 2023 aussehen wird. Was schon entschieden ist: Der Neuseeländer Liam Lawson wird sein Rennhandwerk 2023 in der japanischen Superformula verfeinern. Der 20-Jährige liegt derzeit in der Formel 2 auf dem siebten Zwischenrang, das Finale der Meisterschaft findet in Abu Dhabi statt.

Lawson wird bei Red Bull zudem Formel-1-Reservist, wenn er nicht zur Verfügung steht, dann übernimmt der Norweger Dennis Hauger diese Rolle. Der 19-jährige Hauger ist in seiner ersten Formel-2-Saison derzeit Elfter.





Die Red Bull-Junioren 2022

Johnny Edgar (GB), seit 2018, Formel 3

Dennis Hauger (N), seit 2018, Formel 2

Liam Lawson (NZ), seit 2019, Formel 2

Jehan Daruwala (IND), seit 2020, Formel 2

Jak Crawford (USA), seit 2020, Formel 3

Ayumu Iwasa (J), seit 2021, Formel 2

Isack Hadjar (F), seit 2022, Formel 3

Souta Arao (J), seit 2022, Formel 4

Yuto Nomura (J), seit 2022, Formel 4

Ren Sato (J), seit 2022, Super Formula

Enzo Fittipaldi (BR), seit 2022, Formel 2