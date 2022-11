George Russell (1.): «Ich dachte, das muss aufhören!»

George Russell erobert beim Grossen Preis von São Paulo im Autódromo José Carlos Pace seinen ersten Grand-Prix-Sieg, der junge Engländer zeigt in Interlagos im Mercedes eine absolut makellose Leistung.

Der zweitletzte WM-Lauf der Grand-Prix-Saison 2022 endet mit einem strahlenden George Russell: Knapp 24 Stunden nach seinem ersten Formel-1-Sieg im Sprint von Interlagos legt er mit seinem ersten Grand-Prix-Triumph nach, der 24-Jährige Engländer hat erneut alles richtig gemacht, und als erstmals seit 1952 in der Formel 1 auf dem Siegerpodest «God Save The King» gespielt wurde, schämten sich Fahrer und Team-Mitglieder ihrer Tränen nicht.

Für Russell ist es der erste GP-Sieg im 81. Anlauf, sein neunter Podestplatz in der Königsklasse. Für Mercedes ist es der 125. Sieg bei einem Formel-1-WM-Lauf, der erste seit Lewis Hamilton vor knapp einem Jahr in Saudi-Arabien, der erste also in dieser Saison und auch der erste Doppelsieg seit Imola 2020, denn Lewis Hamilton macht den Durchmarsch der Silbernen mit Rang 2 komplett.

So ganz sicher war sich Russell seiner Sache nicht. Kurz vor Schluss des spannenden Grossen Preises von São Paulo gab’s eine Safety-Car-Phase, weil der McLaren von Lando Norris abgeschleppt werden musste. Zaghaft meldete sich Russell am Funk: «Stellen wir den Doppelsieg sicher oder sollen wir frei fahren?» Antwort vom Kommandostand: «Wir fahren frei, aber geht respektvoll miteiander um.»



Wie sich dann aber zeigte, musste Russell gegen Hamilton gar nicht die Ellenbogen ausfahren, denn dazu zeigte George zu perfekte Re-Starts und zu hohen Speed.



Russell ist der 113. Sieger in der Formel-1-WM, der erste neue seit Carlos Sainz in diesem Jahr in Silverstone. Der Brite kann es gut 60 Minuten nach seinem Triumph noch nicht fassen, er sagt: «So richtig eingesackt ist das alles noch nicht.



George sagt: «Ich habe so oft von diesem Moment geträumt, nun ist er da. Und ich bin überwältig von all diesen Emotionen. So viele Erinnerungen schiessen dir durch den Kopf, wenn alles unter Dach und Fach ist, du denkst an die Menschen, die so viel dafür geben, dass du im Rennsport eine Chance bekommst.»



«Das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber ich hatte im Rennen alles unter Kontrolle. Unsicher wurde ich nur einmal. Als ich eine Elfsekunden-Führung wegen der Safety-Car-Phase verlor und Hamilton im Nacken hatte beim Re-Start. Ich dachte – jetzt wird es eng.»



«Aber mir gelang erneut ein guter Re-Start, trotz des Drucks von Lewis erlaubte ich mir nur wenige klitzekleine Fehler. Ich ging nach dem Sieg im Sprint recht entspannt in den Grand Prix. Ich wusste – wenn ich alles richtig mache, dann kann ich das packen.»



«Ich wusste aber auch, Lewis schräg neben mir, Max hinter mir, ein Spaziergang wird das nicht. Ich schaut zu Beginn des Rennens sehr oft in den Rückspiegel, aber an einem bestimmten Punkt dachte ich – das muss aufhören! Ich muss nach vorne schauen, nicht zurück.»



War George überrascht davon, dass er und Lewis frei fahren durften? «Ja und nein. Grundsätzlich haben wir immer die Erlaubnis, frei zu fahren, aber ich wollte nicht einen Doppelsieg aufs Spiel zu setzen. Letztlich bin ich froh, dass es so gekommen ist, dass wir volle Kanne fuhren und ich vorne bleiben konnte.»



Wie wird Russell seinen ersten Grand-Prix-Sieg feiern? George lacht: «Ich habe noch in dieser Nacht einen 15-Stunden-Flug nach Abu Dhabi!»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:x34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8