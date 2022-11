Lewis Hamilton zu Verstappen-Crash: «Es ist vorbei»

Rang 2 für den Lewis Hamilton auf der Traditionsrennstrecke von Interlagos in São Paulo, der siebenfache Champion muss sich nur George Russell beugen. Er spricht über die Kolllision mit Max Verstappen.

Starke Leistung von Lewis Hamilton beim Grossen Preis von São Paulo im Autódromo José Carlos Pace: Der Mercedes-Fahrer erringt den zweiten Platz und steht damit zum 191. Mal in seiner Formel-1-Laufbahn auf dem Siegerpodest – aber vor der Sonne zum ersten Saisonerfolg steht ihm ausgerechnet sein junger Stallgefährte George Russell.

Die Fans waren gespannt, was zum Schluss des packenden Rennens passieren würde: Wie sehr würden sich Russell und Hamilton bekämpfen? Würde es gar eine Kollision geben? Würde vom Kammandostand ein Befehl kommen, die Plätze zu halten?

Nichts von all dem, wie sich zeigte. George Russell war schlicht zu schnell, dass Hamilton eine echte Angriffschance gehabt hätte. Damit hat Lewis nur noch eine Chance, eine sieglose Saison zu verhindern, beim WM-Finale von Abu Dhabi.

Der 37-jährige Hamilton nach dem Rennen: «Die ganze Woche war schon der Hammer hier. Ich freue mich wahnsinnig fürs ganze Team nach der ganzen harten Arbeit.»



Wieso konnte Mercedes in Brasilien so stark auftreten? Lewis: «Ganz ehrlich – ich weiss es nicht. Wir waren von der ersten Runde an schnell, das Wochenende verlief reibungslos. Gewiss, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir hatten keine neuen Teile hier. Ich glaube, die Antwort liegt letztlich an zwei Faktoren – wir verstehen unser Auto inzwischen besser, und die Gegner hatten vielleicht nicht das beste Wochenende.»



Wie sieht Lewis die Kollision mit Verstappen? «Da gibt es nicht viel zu sagen. Als sich die Autos berührten, war ich überzeugt davon – es ist vorbei. Ich dachte: ‘Mist! Ich habe das Team einen Doppelsieg gekostet!’ Dann stellte ich sofort in den Rettungsmodus um: ‘Was kann ich hier noch herausholen?’ Natürlich bin ich überglücklich, dass wir am Ende doch noch einen Doppelsieg erringen konnten. Ganz grosses Kompliment an George, das hat er klasse gemacht.»



«Für das Team ist dieses Ergebnis ganz elementar so kurz vor der Winterpause. Das ist ein Moral-Turbo für alle, die nun ganz klar sehen können, wie sich ihre ganze Arbeit bezahlt macht. Das macht Mumm für die Saison 2023.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8