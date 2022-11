Max Verstappen beteuert: «Werde Sergio Pérez helfen» 13.11.2022 - 22:36 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Max Verstappen und Lewis Hamilton kamen sich zu nahe – dafür kassierte der Red Bull Racing-Star eine Strafe

In Brasilien weigerte sich Max Verstappen, die Anordnung seines Teams umzusetzen und Sergio Pérez vorbeizulassen. Dennoch erklärte er hinterher: In Abu Dhabi will er seinem Teamkollegen helfen.