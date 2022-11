Schumacher kritisiert Verstappen: Nicht ganz sauber

Die Teamorder-Verweigerung von Max Verstappen sorgte in Brasilien für jede Menge Gesprächsstoff. Ralf Schumacher hat eine klare Meinung.

In der Schlussphase des 21. und vorletzten Saisonrennens in Brasilien wurde Max Verstappen per Funk angewiesen, seinen hinter ihm liegenden Teamkollegen Sergio Perez vorbeizulassen. Der Hintergrund: Perez kämpft gegen Ferrari-Mann Charles Leclerc um WM-Platz zwei.

Verstappen jedoch weigerte sich. Und fuhr als Sechster durchs Ziel, vor Perez. Der Mexikaner ist nun punktgleich mit Leclerc, der aber aufgrund der mehr erzielten Siege in dieser Saison vor Perez geführt wird.

«Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu», wetterte der Niederländer per Funk.

Die genauen Gründe bleiben unklar, Verstappen wollte dazu nichts sagen, er verriet nur, dass in der Vergangenheit offenbar etwas vorgefallen sei. «Wir haben jetzt zusammengesessen, ich habe erklärt, warum ich es nicht gemacht habe», so Verstappen, der aber ankündigte: «Wenn er Hilfe braucht in Abu Dhabi, werde ich es machen.»

Kritik für die Aktion gab es von Ralf Schumacher. «Ich glaube, Sergio Perez hat im ersten Jahr bewiesen, wie sehr er für das Team kämpfen kann», sagte Schumacher bei RTL.

«Ich glaube, das wäre Payback-Time gewesen. Es ist halt so ein bisschen eine Straßenkämpfer-Mentalität, ein Egoismus. Und klar: Er ist super erfolgreich, aber sowas kann einem auch die Unterstützung im Team kosten, und ich weiß nicht, ob das sowas wert ist», sagte Schumacher, der die Aktion als «menschlich nicht ganz sauber» bezeichnete. «Da muss er sich zusammenreißen und seinen Sturkopf zurücksetzen.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8