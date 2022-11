Mick Schumacher: Mercedes öffnet eine Hintertür

Mick Schumacher soll in dieser Woche sein Cockpit bei Haas offiziell verlieren. Eine Hintertür öffnet dafür jetzt Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Mick Schumacher brachte nach dem Brasilien-GP die Saison 20223 auf den Punkt. «Manchmal ist es dein Jahr und manchmal nicht. Ich schätze, das hier ist nicht mein Jahr«, sagte der 23-Jährige.

Zuvor war er im Rennen als 13. mal wieder ohne Punkte geblieben. Definitiv deutlich bitterer: In dieser Woche soll es offiziell werden, dass Haas auf Nico Hülkenberg als Stammfahrer für 2023 setzt. Schumacher wäre damit raus – und müsste schauen, ob er für die kommende Saison einen Platz als Ersatzfahrer erhält.

Diese Hintertür hat sich jetzt geöffnet: Mercedes kann sich eine Verpflichtung des 23-Jährigen vorstellen. «Ich weiß nicht, was der Stand mit Mick und Haas ist», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, «ich mache aber kein Geheimnis daraus, dass die Familie Schumacher zu Mercedes gehört und dass wir Mick sehr schätzen.»

Falls sich die Möglichkeit ergebe, wäre Mercedes offen, so Wolff: «Erstmal sollte es aber darum gehen, dass Mick ein Stammcockpit bekommt.» Was aber in weite Ferne gerückt ist.

Über einen Platz als Ersatzmann könnte Schumacher aber 2024 einen neuen Anlauf wagen, einen Stammplatz zu bekommen. Bei Mercedes gibt es den allerdings vorerst nicht: George Russell ist gesetzt, und auch mit Lewis Hamilton soll der bis 2023 laufende Vertrag verlängert werden.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8