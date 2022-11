Alonso vs Ocon: Alpine geht gegen Hass im Netz vor

Das Duell zwischen Fernando Alonso und Esteban Ocon im Sprint sorgte für erhitzte Gemüter, vor allem im Netz. Alpine geht gegen den Online-Hass nun entschieden vor.

Fernando Alonso und Esteban Ocon sorgten im Sprint in Brasilien für erhitzte Gemüter und jede Menge Diskussionen. Bereits in der dritten Kurve kam sich das Duo nahe, in der darauffolgenden Kehre geriet Alonso außen auf die Randsteine und verlor dadurch kurz die Kontrolle über seinen Dienstwagen.

Der zweimalige Champion konnte gerade noch verhindern, seinen Teamkollegen abzuschießen. Doch ganz ohne Folgen blieb die Szene nicht, Alonso beschädigte sich seinen Frontflügel, weshalb er zur Box zurückfahren musste, was ihn ans Ende des Feldes warf.

Die Regelhüter zitierten die beiden Streithähne nach dem Rennen und kamen zum Schluss, dass Alonso das unliebsame Treffen verursacht hatte, das ihm die Fahrt zur Box beschert hatte. Alonso selbst funkte: «Ich habe meinen Frontflügel verloren, dank unseres Freundes.»

Otmar Szafnauer fand nach dem Sprint klare Worte für seine beiden Fahrer. Der Teamchef des französischen Werksteams schimpfte: «Wir sind extrem enttäuscht über das Ergebnis im Sprint-Qualifying, das uns in der Startaufstellung für das Hauptrennen in eine schlechtere Position gebracht hat. Wir befinden uns in einem sehr engen und hart umkämpften WM-Fight um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung; ein Ziel, für das mehr als 1000 Mitarbeiter unermüdlich arbeiten und sich einsetzen.»

Das Duell sorgte auch in den sozialen Netzwerken für Aufruhr – und einmal mehr gingen unzählige Kommentare über die Grenze des guten Geschmacks hinaus. Es wurde so schlimm, dass sich Alpine dazu veranlasst sah, eine Mitteilung zu verfassen.

«Egal, was auf der Strecke geschieht, es gibt nie einen Grund für toxische und hassvolle Kommentare sowie Beleidigungen, die sich gegen unsere Fahrer, Teammitglieder oder Fans richten», schrieb Alpine in dem Statement.

Alpine hat sogar nachgezählt: 882 toxische Kommentare habe man erhalten, 162 davon gravierend toxisch. «Das ist vollkommen inakzeptabel», schrieb das Team.

Alpine weiter: «Wir sehen online immer wieder Hass und Diskriminierung, und als Team werden wir das nicht tolerieren. Wir werden Maßnahmen gegen Einzelpersonen und Gruppen ergreifen, die Social-Media-Posts produzieren und verbreiten, die sich gegen unsere Fahrer, Teammitglieder und Fans richten.»

Das Statement kommt wenige Tage, nachdem auch FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem auf die immer öfter vorkommenden Hasstiraden im Netz reagiert hatte.

Die FIA habe mehrere Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz beschlossen, die etwa wissenschaftliche Untersuchungen und einen Austausch auf den sozialen Medien umfassen. Zudem setzt die FIA nun auf KI-Software, um die missbräuchlichen Inhalte zu erkennen und zu beseitigen. Eine weltweite Kampagne soll außerdem auf das Thema aufmerksam machen.

«Im Sport kochen die Emotionen hoch, aber Online-Belästigung, Übergriffe und Hasstiraden dürfen nicht toleriert werden. Jeder in unserem Sport, ob Medien, Teams, Fahrer oder Fans, muss eine Rolle spielen. Wir können dies nicht ignorieren. Ich fordere den gesamten Motorsport auf, Stellung zu beziehen. Wir müssen das anprangern. Das muss aufhören», stellt Ben Sulayem klar.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8