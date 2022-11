Brasilien-GP: Formel 1 geht bei RTL erneut baden

RTL zeigte das Rennen in Brasilien live

RTL hat am Sonntag im Rahmen der Sublizenz das vierte und letzte Rennen der Formel-1-Saison übertragen. Einmal mehr war der Zuspruch vergleichsweise dürftig.

RTL hat das 21. Saisonrennen der Formel 1 in Brasilien übertragen und musste einmal mehr Federn lassen. 2,66 Millionen Menschen haben sich den Lauf bei dem Kölner Privatsender live im Free-TV angeschaut. Das ergab einen Marktanteil in der Zielgruppe von 9,8 Prozent.

RTL bleibt damit bei den vier Rennen, die der Sender 2022 aufgrund einer Sublizenz übertragen konnte, deutlich unter der Drei-Millionen-Marke. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt seit 2021 die Formel-1-Rennen exklusiv und gibt seitdem vier Rennen pro Jahr an RTL.

Den ersten Lauf 2022 in Imola sahen bei dem Privatsender noch 2,93 Millionen Fans, beim Rennen in Silverstone waren 2,39 Millionen Zuschauer live dabei, in Zandvoort dann sogar nur 2,04 Millionen. Macht unter dem Strich einen Schnitt von rund 2,50 Millionen Zuschauern.

2021 lag der Schnitt bei den vier Rennen bei 3,13 Millionen Fans, 2020, als RTL noch alle Rennen zeigte, waren es rund vier Millionen Fans im Schnitt pro Rennen.

Die Frage ist: Macht RTL 2023 weiter? Wie die dpa Anfang des Jahres berichtete, läuft der Sublizenz-Deal mit Sky noch bis zum Ende der aktuellen Saison. Zu Gerüchten, dass die Übertragung am Sonntag die letzte bei RTL war, sagte eine RTL-Sprecherin der dpa: «Über die Zukunft werden wir uns zu gegebener Zeit äußern.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8