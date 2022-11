Sebastian Vettel: Comeback? Kann nichts ausschließen

Sebastian Vettel hat seine Formel-1-Karrire noch nicht offiziell beendet, ein Rennen steht noch aus. Dann ist allerdings Schluss mit der Motorsport-Königsklasse. Oder?

Was macht Sebastian Vettel nach seinem Rücktritt von der Formel 1? Der viermalige Weltmeister wird vieles erst einmal auf sich zukommen lassen, weil er selbst nicht genau weiß, wie die neu gewonnene Freizeit aussehen wird.

Ein Rennen, das Finale in Abu Dhabi, steht für Vettel noch auf dem Programm, dann ist Schluss. Tatsächlich für immer?

«Ich glaube, in dem Moment, wo man zurücktritt, tritt man zurück. Aber man kann ja nichts ausschließen», sagte Vettel bei RTL.

Immerhin hat sein Idol Michael Schumacher auch ein Comeback gewagt. «Ich glaube, jeder ist anders. Jeder hat ja ein anderes Leben und geht seinen eigenen Weg. Vielleicht gibt es hier und da gewisse Parallelen, aber ich glaube, ich kann die Frage in dem Sinne nicht beantworten. Heute kann ich sie beantworten mit 'Nein', aber vielleicht denke ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren ganz anders darüber nach. Das wird die Zeit zeigen», sagte Vettel.

Es sei aber nicht so, dass er momentan viel zurückschaue und traurig sei, sagte Vettel: «Ich freue mich eher auf die Zeit, die danach kommt.» Die Verkündung seines Abtritts im vergangenen Sommer sei «eine Erleichterung» gewesen, betonte er einmal mehr.

Sportlich kann er im Aston Martin nicht viel reißen, und damit habe er seinen «Frieden gemacht», so Vettel. «Von außen denkt man natürlich, dass es wichtig ist, mit einem Sieg oder einem Titel abzutreten. Aber ich weiß, dass mein letztes Rennen wohl keins meiner Highlights wird, und es macht mir nicht viel aus.»

