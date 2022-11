Schumacher rechnet mit Steiner ab: «Selbstdarsteller»

Mick Schumacher wird am Wochenende sein vorerst letztes Formel-1-Rennen für Haas bestreiten, Nico Hülkenberg soll ihn ersetzen. Ralf Schumacher knöpft sich Teamchef Günther Steiner vor.

In dieser Woche soll es offiziell werden: Nico Hülkenberg kehrt in die Formel 1 zurück, er unterschreibt einen Vertrag für Haas, was wiederum das Aus für Mick Schumacher bedeutet – zumindest als Stammpilot.

Von diesem Wechsel geht auch inzwischen Micks Onkel Ralf Schumacher aus. «Ich sehe es schwierig, dass Haas sich für Mick entscheidet. Sonst hätten sie das längst getan», sagte der Sky-Experte: «Ich glaube der Umgang im Team und die Offenheit von Günther Steiner - nenne ich es mal höflicherweise - spricht natürlich nicht unbedingt Positives.»

Ralf Schumacher lässt dabei kein gutes Haar an Steiner, der die Bekanntgabe zu einer monatelangen Hängepartie gemacht hatte. Steiner hielt den Druck auf Mick Schumacher dabei stets hoch.

«Mick hat gezeigt, dass Potenzial da ist. Aber egal was er gemacht hat, das Team und Günther Steiner waren nie damit zufrieden. Mit normalen Maßstäben ist das ganze Verhalten nicht zu erklären. Das muss schon fast etwas Persönliches sein. Ich glaube, dass Günther Steiner nicht damit klarkommt, dass jemand anderes bei Haas im Fokus steht. Er ist sehr, sehr gerne derjenige, der im Vordergrund steht», sagte Ralf Schumacher und nennt den Österreicher dabei einen «Selbstdarsteller».

Auch die Teamführung Steiners kritisierte Ralf Schumacher. «Personalführung kann man das nicht nennen. Man muss seine Mitarbeiter ja motivieren. (…) Er kriegt ständig den Druck, keine Fehler zu machen, sonst darf er nicht weiter bei Haas fahren. Wenn man so unter Druck steht, kann man nicht befreit fahren», sagte Schumacher und empfiehlt «einen Kurs im Winter».

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8