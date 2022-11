WM 2021: Hamilton spricht weiter von Manipulation

2021 in Abu Dhabi wurde Max Verstappen Weltmeister

Das kontroverse WM-Finale 2021 ist immer noch ein heikles Thema, vor allem bei Lewis Hamilton. Der Brite bezeichnete die Titel-Entscheidung als «manipuliert».

Das WM-Finale 2021 hat bei Mercedes tiefe Wunden hinterlassen. Die mögen inzwischen vernarbt sein, vergessen können Teamchef Toto Wolff und Lewis Hamilton die kontroversen Geschehnisse aber nie. Das hatte Wolff bereits unmittelbar nach dem Finale erklärt.

Das Thema Abu Dhabi 2021 kochte nun in Brasilien wieder hoch, weil sich Hamilton mit Timo Glock unterhielt. Der frühere Formel-1-Pilot wollte von dem siebenmaligen Weltmeister wissen, ob der 2008 die WM in ähnlicher Weise gewonnen, wie er sie 2021 verloren habe.

2008 hatte Hamilton Glock in der letzten Runde überholt und so Felipe Massa den sicher geglaubten Titel noch entrissen. Einen Vergleich zu 2021 will Hamilton aber nicht ziehen.

«Das war anders. 2008 war nicht manipuliert. Da kam das Wetter durch den Wolkenbruch ins Spiel, was unvorhersehbar war», sagte Hamilton bei Sky.

«Das war im letzten Rennen der vergangenen Saison nicht so. Da hat jemand eine Entscheidung getroffen, dass das Ergebnis so sein sollte, wie es dann war», so Hamilton weiter.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko konnte die erneute Stichelei Hamiltons «überhaupt nicht nachvollziehen. Der Rennleiter hat entschieden. Wir können nicht immer wieder dieses Thema hochkommen lassen», so Marko: «Es hat auch keinen Unterschied gemacht. Die hätten ja auch die Reifen wechseln können.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8