Vettel: Was die Ferrari-Zeit mit ihm gemacht hat 15.11.2022 - 10:43 Von Andreas Reiners

© LAT Charles Leclerc und Sebastian Vettel

Sebastian Vettel tritt nach dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi am kommenden Sonntag zurück. In einem Interview verrät er, dass er bereits während seiner Ferrari-Zeit ans Aufhören gedacht hat.