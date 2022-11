Lewis Hamilton: Zielscheibe für Max Verstappen?

In Brasilien gab es mal wieder eine Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Hat Verstappen ein Problem mit Hamilton, wurde der Mercedes-Star gefragt.

2021 knallte es zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen gleich mehrmals. Vor allem bleibt der Crash in Silverstone in Erinnerung, als sich beide in der Corpse-Kurve berührten und der Niederländer abflog. Auch im späteren Verlauf des Titelkampfes krachte es.

2022 wurde es ruhiger zwischen den beiden Rivalen, was auch an der sportlichen Dominanz Verstappens lag. In Brasilien kollidierten beide nach langer Zeit erneut, für den Crash wurde Verstappen mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt. Hamiltons Mercedes wurde beschädigt, er fuhr am Ende trotzdem auf den zweiten Platz.

Auf der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde Hamilton gefragt, ob er Bedenken habe, dass der Niederländer ein spezifisches Problem mit ihm haben könnte.

«Ich bin nicht besorgt. Ich habe keine Bedenken, würde ich sagen», erklärte Hamilton.

«Ich denke, es ist ganz natürlich, wenn man den Erfolg und die Zahlen vorweisen kann, dass man ein bisschen zur Zielscheibe wird», so Hamilton: «Aber das ist in Ordnung. Es ist nichts, womit ich nicht schon einmal zu tun hatte.»

«Für mich geht es nicht darum, wie man fällt, sondern wie man wieder aufsteht. Und ich bin stolz auf die Arbeit, die wir alle geleistet haben», so der Brite nach dem Mercedes-Doppelsieg durch George Russell und ihn.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8