Barrichello: Mitleid mit Mick, Hülk hat es verdient

Mick Schumacher wird Haas nach dem Finale in Abu Dhabi verlassen, Nico Hülkenberg ersetzt ihn. Rubens Barrichello ist hin- und hergerissen.

Am Mittwoch soll der Wechsel bei Haas verkündet werden: Mick Schumacher muss sein Cockpit räumen, und Nico Hülkenberg kehrt als Stammfahrer in die Formel 1 zurück.

Der 35-Jährige war zuletzt 2019 Stammpilot, überzeugte danach aber immer mal wieder als Standby-Pilot, zuletzt am Anfang der Saison bei Aston Martin für den an Corona erkrankten Sebastian Vettel.

«Hülk ist für mich ein wirklich guter Fahrer», sagte Rubens Barrichello in der Sky Sports-Sendung «Any Driven Monday»: «Er hat mich sehr beeindruckt, nicht nur in der Zeit, als wir zusammen bei Williams waren.» Beide waren 2010, in Hülkenbergs erster Saison in der Formel 1, Teamkollegen.

Barrichello ist auch von den Standy-Leistungen des Emmerichers beeindruckt. «Er wurde in letzter Minute für Silverstone verpflichtet, und wenn man nicht in der Formel 1 fährt, ist es nicht einfach, auch wenn man ins Fitnessstudio geht und sich fit hält und so weiter. Ich meine, die Autos jetzt, die G-Kräfte und alles, sie sind hart, und er sprang ins Auto und war extrem schnell.»

«Obwohl ich viel Mitleid mit Mick habe und hoffe, dass er noch eine Chance in einem konkurrenzfähigen Auto bekommt, ist Hülk ein Fahrer, der es verdient, zurück zu sein. Er ist noch jung, und wenn er den Willen dazu hat, meine ich, dass er es schaffen wird», so Barrichello.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8