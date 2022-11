GP in São Paulo: Starke Quoten zum ORF-Abschluss

Der vorletzte WM-Lauf in Brasilien brachte dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF beachtliche Zuschauerquoten. Das WM-Finale in Abu Dhabi wird wieder von Hauptrechteinhaber ServusTV gezeigt.

Der erste GP-Sieg von Mercedes-Talent George Russell beim Brasilien-GP in São Paulo lieferte wieder einmal beeindruckende TV-Quoten in Österreich, wo die Formel 1 auch aktuell im FreeTV zu sehen ist. Den Start des Rennens zur Primetime gegen 19 Uhr liessen sich am Sonntag knapp 800.000 Fans nicht entgehen.

Konkret waren es durchschnittlich 781.000 Zuschauer in der Startphase des Rennens. Beim Zieleinlauf waren es im Schnitt 720.000 Zuschauer, die das Geschehen auf ORF1 mitbekommen haben. Die Vorberichterstattung aus São Paulo haben am Sonntag 644.000 Zuschauer mitverfolgt, bei der Nachberichterstattung zum Russell-Triumph und dem Red Bull Racing-Zoff hatten dann noch 512.000 Zuschauer eingeschaltet.

Beim ORF gab es diesmal auch ein Novum: Erstmals war der Oberösterreicher Thomas Preining (24) als TV-Experte im Einsatz, da sowohl Alex Wurz als auch Ferdinand Habsburg und Robert Lechner wegen eines Langstrecken-Events verhindert waren. Der Linzer Porsche-Werksfahrer aus der DTM machte dabei einen guten Job.

Das Saisonfinale in Abu Dhabi wird live nochmals von Hauptrechteinhaber ServusTV übertragen. Der Privatsender aus dem Red Bull Media House hält die Rechte seit 2021, fährt ebenfalls starke Quoten ein und teilt sich die Berichterstattung der Rennen abwechselnd mit dem ORF. Einzig beim österreichischen Heimrennen in Spielberg sind beide Sender mit langen Live-Strecken präsent gewesen.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8