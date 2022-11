RTL: Schumi-Doku gegen harte TV-Konkurrenz

Die RTL-Reportage über Michael Schumacher schauten sich zu fortgeschrittener Uhrzeit noch 1,1 Millionen Zuschauer an

Das Formel-1-Rennen von São Paulo brachte dem deutschen Privatsender RTL am Sonntag in einem starken Konkurrenz-Umfeld knapp drei Millionen Zuschauer, auch die Schumi-Doku hatte im TV-Programm harte Gegner.

Die letzte Formel 1-Übertragung des Kölner Privatsenders RTL in der Saison 2022 hatte am vergangenen Sonntagabend ordentliche Konkurrenz. Zeitgleich lief neben dem Tatort nämlich auch noch bei Sat1 das NFL-Deutschland-Gastspiel in München mit Star-Quarterback Tom Brady.

Das Brasilien-Rennen pendelte sich bei RTL mit 9,3 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe ein. Insgesamt lockte das vorletzte Saisonrennen 2,83 Millionen Fans vor die Fernsehgeräte. Weitere 6,5 Prozent erzielte zur gleichen Zeit die Sky-Übertragung im PayTV, die insgesamt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte.

Die Highlights des Rennens aus São Paulo mit dem Premieren-Sieg von George Russell (Mercedes) schafften es bei RTL zu einem Marktanteil von 5,2 Prozent. Auch die Netflix-Doku «Schumacher» über Michael Schumacher (53) tat sich nach der Rennberichterstattung mit gut 7,2 Prozent Marktanteil (1,26 Millionen Zuschauer) recht schwer.

Der Schumi-Effekt kam jedoch bei all Jenen zu tragen, die am Abend erst mal bei RTL zugeschaltet hatten: die Reportage «Michael Schumacher – Sein schwerster Kampf» hielt zu fortgeschrittener Uhrzeit noch 1,1 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Das steigerte den Marktanteil von RTL in der Zielgruppe somit noch auf 10,3 Prozent.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8