Ferrari: Talent aus Finnland im Nachwuchsprogramm

Die weltweite Talentsichtung von Ferrari hat in diesem Jahr der 16-jährige Tuukka Taponen für sich entschieden. Der Teenager aus Finnland wurde in die Ferrari Driver Academy aufgenommen.

Ferrari hat die dritte Ausgabe der hauseigenen Talentsichtung abgeschlossen. Und von den mehr als 200 Nachwuchshoffnungen, die weltweit an den entsprechenden Events teilgenommen haben, hat Tuukka Taponen den besten Eindruck hinterlassen.

Der 16-jährige Finne hat schon in der zweiten Ausgabe der weltweiten Talentsichtung teilgenommen. Seine Entwicklung, die er in diesem Jahr im Team von Tony Kart – einem Scouting-Partner der Scuderia – durchgemacht hat, blieb nicht unbemerkt. Die Verantwortlichen der Ferrari Driver Academy beschlossen deshalb, den Teenager im Finale noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Taponen musste sich im Vergleich mit den anderen Finalisten Rashid Al Dhaheri, Jack Beeton, Gianmarco Pradel, Jesse Carrasquedo und Emerson Fittipaldi Jr. beweisen. Alle Teilnehmer hinterliessen einen guten Eindruck, Tuukka überzeugte letztlich durch das grosse Potenzial, das er an den Tag legte.

Deshalb wurde er nach James Wharton, der 2020 bei der Talentsichtung überzeugte, sowie Rafael Camara und Oliver Bearman, die sich 2021 im Kampf um einen Platz im Nachwuchsprogramm durchsetzten, in die Ferrari Driver Academy aufgenommen. In den nächsten Tagen wird er in Maranello sein Nachwuchsprogramm starten, wie es 2023 in seiner Karriere weitergehen wird, soll in Kürze bekanntgegeben werden.

«Ich bin wirklich glücklich, dass ich für die Ferrari Driver Academy ausgewählt wurde. Eine Woche in Maranello zu verbringen und auf der Rennstrecke von Fiorano zu fahren, war eine tolle Erfahrung. Ich kann es kaum erwarten, die Arbeit in der Academy mit den anderen Jungs und den Ingenieuren, die ich an der Rennstrecke kennenlernen durfte, aufzunehmen. Ich bin sehr stolz darauf, die Ferrari-Farben zu tragen», sagt Taponen.

Marco Matassa, der die Ferrari-Nachwuchstruppe leitet, erkläre: «Wir haben Tuukka im letzten Jahr genau beobachtet, und wir haben gespürt, dass er das Potenzial hat, das er dann in dieser Saison bestätigt hat. Ein Jahr später ist er reifer geworden, so dass er neben seiner reinen Schnelligkeit auch über andere Schlüsselqualitäten verfügt, wie zum Beispiel die Fähigkeit, mit den Ingenieuren zu interagieren, präzises Feedback zu geben und auch in der Lage zu sein, die ihm gegebenen Anweisungen zu befolgen.»

«Auf der Rennstrecke, am Steuer eines Formel-4-Autos, beeindruckte uns Tuukka sofort mit seiner Leistung und wie schnell er angesichts seiner begrenzten Erfahrung in Formelwagen lernte. Ausserdem erwies er sich als bodenständig und ist bereit, hart zu arbeiten - Eigenschaften, die er mit den talentiertesten Fahrern teilt», lobte der Chef der Ferrari Driver Academy.

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8