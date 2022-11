Sebastian Vettel vor GP-Rücktritt: Das wird emotional

Der Deutsche Sebastian Vettel bestreitet beim WM-Finale von Abu Dhabi seinen 299. Grand Prix, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein letzter sein. Der 53-fache GP-Sieger sagt: «Ich will das geniessen.»

Was beim Grossen Preis der USA in Indianapolis 2077 begann, endet nun auf der Insel Yas von Abu Dhabi 2022: Sebastian Vettel (35) bestreitet das letzte Formel-1-Rennen seiner langen und überaus erfolgreichen Karriere.

Vor ein paar Wochen habe ich den vierfachen Formel-1-Champion (2010–2013) gefragt: Kommt ihm der nahende Rücktritt Vettel nicht ein wenig abstrakt vor? Der Heppenheimer gab zur Antwort: «Doch, schon. Es wirkt seltsam, dass so bald alles vorbei sein soll. Besonders stark war dieses Gefühl in Japan, als mir klar wurde – ich fahre hier das letzte Mal. Da war ich ein wenig traurig.»

«Ich habe keine Ahnung, wie Abu Dhabi werden wird. In Sachen Ergebnisse erwarte ich kein Wunder. Aber generell, und vielleicht ist das Formel-1-Denke, blicke ich vorwärts und freue mich darauf, was auf mich zukommt.»

Zwei Tage vor dem ersten Training auf dem Yas Marina Circuit sagt der 53-fache GP-Sieger: «Das wird emotional. Ich bin sicher, eine Menge schöner Erinnerungen werden zurückkommen. Ich will dieses Wochenende geniessen – mit meinen Team-Mitgliedern und mit allen weiteren Menschen, die mich in den vergangenen fünfzehn Jahren begleitet haben. Ich will mich mit einem guten Ergebnis verabschieden.»



Der Abschied hier passt: In Abu Dhabi 2010 fuhr Sebastian sensationell zum ersten WM-Titel, in jenem Rennen, als Ferrari den Fehler machte, die Rennstrategie auf Vettels Red Bull Racing-Teamgefährten Mark Webber auszurichten. Fernando Alonso fiel durch unglückliches Timing hinter Renault-Fahrer Vitaly Petrov zurück und verlor so viel Zeit, dass er am Ende nur Siebter wurde. Vettel war in jener Saison nur einmal in Führung der WM, dann, als es drauf ankam, nach dem Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi. Er wurde mit 23 Jahren und 134 Tagen der jüngste Formel-1-Champion.



Hand aufs Herz: Wenn Vettel 2022 um Podest-Ränge mitgeredet hätte, wäre dann alles anders gekommen? Vettel sagt ehrlich: «Ich weiss es nicht. Vielleicht wäre ich zur gleichen Entscheidung gelangt, möglicherweise hätte ich es nicht getan – es ist unmöglich, das zu sagen. Was ich wichtig finde: Man muss sich selber treu bleiben. Ich liebe es zu gewinnen. Das klingt selbstsüchtig und egoistisch, aber das Gewinnen treibt mich an. Und das war leider nicht möglich.»



53 Rennen konnte Sebastian Vettel in seiner Formel-1-Karriere gewinnen, nur Michael Schumacher und Lewis Hamilton waren erfolgreicher. Vettel meint: «Man gewöhnt sich mit der Zeit ein wenig ans Siegen, aber wenn du dann nicht mehr gewinnst, denkst du daran, wie gut es sich doch anfühlen würde, wieder Erster zu sein. Wenn es dann endlich wieder klappt, ist das ein grosser Moment, der einem mehr bedeutet als der vorherige Sieg – weil dazwischen eine gewisse Leere war.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8