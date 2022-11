McLaren: WM-Finale Abu Dhabi mit Sonderlackierung

So trat McLaren 2021 in Abu Dhabi an, mit einer Arbeit von Rabab Tantawy

So tritt McLaren 2022 in Abu Dhabi an, links die Künstlerin Anna Tangles

Der englische Traditionsrennstall McLaren tritt beim WM-Finale 2022 auf dem Yas Marina Circuit mit einer speziellen Lackierung an – gestaltet von der libenesischen Künstlerin Anna Tangles.

Die Formel-1-WM 2022 geht auf dem Yas Marina Circuit mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi zu Ende. Zum WM-Finale hat sich der englische Traditionsrennstall McLaren etwas ganz Besonderes einfallen lassen – das zweitälteste und zweiterfolgreichste Team nach Ferrari nutzt die Kreativität der libanesischen Künstlerin Anna Tangles für eine Sonderlackierung.

Die Vorgabe von Auftraggeber British American Tobacco für die Künstlerin: Sie soll ihre Bildsprache mit fliessenden Wellen mit dem Papaya-Orange und Blau von McLaren verbinden.

Anna Tangles sagt: «Ich bin mein Leben lang schon Formel-1-Fan. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass ich eines Tages meine Kunst in der Königsklasse zeigen kann. Das soll ein Zeichen der Ermutigung für junge Künstler sein, besonders für Frauen aus dem Mittleren Osten, sich eher verwirklichen zu können.»

Vor einem Jahr hat die Marketing-Abteilung von BAT das Programm «Driven by Change» ins Leben gerufen, welches aufstrebenden Künstlern die Möglichkeit gibt, ihre Arbeiten in die Formel-1-Auslage zu stellen. Die in Kairo geborene Rabab Tantawy wurde 2021 zur ersten Frau aus dem Mittleren Osten, welche die Bemalung eines Formel-1-Autos gestaltet hat.



Tantawys Werk auf dem McLaren sollte damals das Thema Zusammengehörigkeit symbolisieren, die viel beachtete Sonderlackierug war in Zusammenarbeit mit dem Auto-Designer Davide Virdis entstanden. Besonderer Gag: Gewisse Elemente der Lackierung leuchteten in der Nacht.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8