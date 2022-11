Abu Dhabi im Live-Ticker: Adieu, Sebastian und Mick

Das GP-Wochenende von Abu Dhabi wird zur Abschiedsvorstellung von Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Wir halten Sie über alle Entwicklungen im Qualifying und im WM-Finale auf dem Laufenden.

Der eine Deutsche geht, die Zukunft eines anderen ist ungewiss, ein dritter wird schon bald wieder einen GP-Stammplatz einnehmen: Sebastian Vettel bestreitet beim WM-Finale von Abu Dhabi 2022 sein letztes Formel-1-Rennen; Mick Schumacher steigt zum letzten Mal in den Haas-Rennwagen, noch weiss der 23-jährige Deutsche nicht, wie es in der Königsklasse für ihn weitergehen soll; Nico Hülkenberg beginnt ein neues Kapitel seiner GP-Karriere, schon am kommenden Dienstag sitzt er im Haas-Rennwagen.

Der letzte WM-Lauf der Saison 2022 bedeutet auch: Zum letzten Mal in diesem Jahr halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Sie verpassen bei uns am Samstag ab ca. 14.40 Uhr sowie am Sonntag ab ca. 13.20 Uhr keinen Moment der ganzen Action vom atemberaubenden Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der deutschsprachigen Fernsehsender zusammengefasst.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo



WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8