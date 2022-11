Lewis Hamilton: Sebastian Vettel war eine Nervensäge

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton fährt in Abu Dhabi seinen 200. Grand Prix für Mercedes. Der Mercedes-Star spricht über diese lange Reise und würdigt den abtretenden Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel tritt zum letzten Mal zu einem GP-Wochenende an. Das ist auch für seinen langjährigen Pistenrivalen Lewis Hamilton die Gelegenheit, um den Deutschen zu würdigen. «Mein stärkster Eindruck von Seb?» fragt Hamilton zurück. Dann beginnt der Engländer zu lachen. «Er war eine ziemliche Nervensäge! Nein, ernsthaft – wir haben den Fans so manch tolles Duell gezeigt. Es ist ein wenig merkwürdig, aber wahr: Nachdem sich unsere Autos in Baku berührt hatten, entwickelte sich eine Freundschaft.»

Lewis grinst: «Die meisten Fahrer kehren zurück.» Er beugt sich zu Vettel hinüber: «Auch du wirst zurückkehren. Ich weiss, dass dich die Magnetkraft der Formel 1 nicht loslassen wird.» Vettel gibt zurück: «Wenn du nicht mehr so grosse Lust hast zu fahren, dann können wir uns ja abwechseln.»

Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer hat jetzt noch eine Chance, seine Siegesserie fortzusetzen: Noch in jedem Jahr seiner Automobilsport-Karriere seit 2002 hat der Ausnahmekönner mindestens ein Rennen gewonnen. 2022 wurde er bislang fünf Mal Zweiter – in Le Castellet, auf dem Hungaroring, in Austin, Mexiko und auch in Brasilien, pikanterweise dort hinter seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell.

Hamilton zum WM-Finale: «Auf dem Papier ist diese Strecke nicht so gut für unser Auto wie Interlagos. Aber ich schätze, wir werden erst mehr wissen, wenn wir am Freitag auf die Bahn gehen.»

Der Brite bestreitet hier seinen 200. Grand Prix in Diensten von Mercedes. Lewis sagt: «Ist das die längste Zeit eines Piloten mit einem Rennstall?» Ja, ist es. Der alte Rekord lag bei Michael Schumacher – 180 Rennen mit Ferrari.



Hamilton weiter: «Das ist eine tolle Reise mit Mercedes, und sie ist noch nicht zu Ende. Loyalität ist ein Eckpfeiler der Werte bei diesem Rennstall.»



Es ist schon erstaunlich – zahlreiche Anhänger von Mercedes-Superstar Lewis Hamilton sind bis heute davon überzeugt, dass ihrem Champion in Abu Dhabi 2021 die Chance auf den achten WM-Titel geraubt worden sei. Sie wirken dabei ähnlich verbissen wie in den USA viele Republikaner, die nicht vom Glauben abzubringen sind, in Wahrheit hätte Donald Trump im November 2021 die Präsidentenwahl gewonnen, nicht Joe Biden.



Auslöser des ganzen Schlamassels waren die letzten Minuten des WM-Finales von Abu Dhabi am 12. Dezember 2021, als der damalige Rennleiter Michael Masi das Safety-Car-Protokoll nicht zu 100 Prozent befolgte und das Chaos letztlich Max Verstappen die Möglichkeit eröffnete, sich auf Leader Hamilton zu werfen. Diese Chance liess sich der Niederländer nicht entgehen und wurde mit seinem Sieg zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister.



In der Folge entmachtete der Autosport-Weltverband FIA den Australier Masi, der sogar Todesdrohungen erhielt. Ähnliche Drohungen erhielt auch Williams-Fahrer Nicholas Latifi, der mit seinem Unfall kurz vor Schluss des Grand Prix die Gelbphase ausgelöst hatte.



Nun ist Lewis Hamilton an die Stätte seiner bittersten Niederlage zurückgekehrt. Die britischen Kollegen gieren nach saftigen Zitaten über das Duell mit Max Verstappen. Aber Lewis Hamilton lässt sie – trotz mehrfacher Versuche – ins Leere laufen: «Ich denke nicht darüber nach. Ich konzentriere mich nicht auf die Vergangenheit oder auf Dinge, über die ich keine Kontrolle habe.»





Lewis Hamilton: 140 Siege in 20 Jahren

2002: Formel Renault – 4 Siege

2003: Formel Renault – 10 Siege

2004: Formel 3 – 2 Siege

2005: Formel 3 – 16 Siege

2006: GP2 – 5 Siege

2007: Formel 1 – 4 Siege

2008: Formel 1 – 5 Siege

2009: Formel 1 – 2 Siege

2010: Formel 1 – 3 Siege

2011: Formel 1 – 3 Siege

2012: Formel 1 – 4 Siege

2013: Formel 1 – 1 Sieg

2014: Formel 1 – 11 Siege

2015: Formel 1 – 10 Siege

2016: Formel 1 – 10 Siege

2017: Formel 1 – 9 Siege

2018: Formel 1 – 11 Siege

2019: Formel 1 – 11 Siege

2020: Formel 1 – 11 Siege

2021: Formel 1 – 8 Siege

2022: Formel 1 – noch kein Sieg





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8