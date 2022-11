Max Verstappen über Vettel: «Sehr fürsorglich»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen erzählte am Rande des Yas Marina Circuits von einer netten Geste von Sebastian Vettel, die einen bleibenden Eindruck beim Formel-1-Champion hinterliess.

Dass Sebastian Vettel ein feiner Kerl ist, zeigen viele Anekdoten über den vierfachen Weltmeister. Auch der aktuelle Champion Max Verstappen kann eine Story erzählen, die den guten Charakter des Heppenheimers beweist. In der FIA-Pressekonferenz sprach der Red Bull Racing-Star über ein Treffen mit dem Deutschen im vergangenen Jahr, das er nie vergessen wird.

Als Verstappen in Grossbritannien nach einer Kollision mit Lewis Hamilton in der schnellen Copse-Kurve mit mehr als 50g in die Bande krachte und danach vorsorglich ins Krankenhaus geflogen wurde, um untersucht zu werden, wartete Vettel im Fahrerlager auf den Niederländer, um sich nach seinem Befinden zu erkunden.

Verstappen erzählte: «Ich denke, als Mensch war er immer sehr fürsorglich. Natürlich hatte ich speziell zu Beginn meiner Karriere einige hitzige Duelle mit ihm auf der Piste. Aber eine Sache, an die ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde, war letztes Jahr in Silverstone. Ich kam aus dem Krankenhaus zurück und ging zu meinem Motorhome, um meine Sachen zu holen, und er wartete dort auf mich.»

«Er fragte: 'Wie geht es dir, bist du okay?' und das zeigt einfach, wie er ist. Er ist ein supernetter, fürsorglicher Mensch, der nicht nur auf Leistung aus ist, sondern es auch gut meint», betonte der zweifache Weltmeister, der auch betonte: «Wir werden ihn sehr vermissen, andererseits wünsche ich ihm natürlich auch alles Gute für seine Zukunft, wie auch immer diese aussehen mag. Ich denke, er wird viel Zeit mit seiner Familie verbringen, denn er ist ein echter Familien-Mensch. Das ist schön und er ist auch in dieser Hinsicht ein echtes Vorbild.»

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8