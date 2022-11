Sebastian Vettel: Schumacher-Aus schwer zu verstehen

Mick Schumacher wird in Abu Dhabi seinen vorderhand letzten Grand Prix bestreiten. Sein Kumpel Sebastian Vettel sagt über die Entscheidung des Haas-Rennstalls: «Das ist sehr bitter für Mick.»

Mick Schumacher erhält von Teambesitzer Gene Haas keinen neuen Vertrag, er wird schon beim Nachsaisontest 2022 durch den erfahrenen Nico Hülkenberg ersetzt, am 17. November ist das von den US-Amerikanern bestätigt worden. Wie es mit Mick Schumacher weitergeht, weiss keiner.

Im Fahrerlager des Yas Marina Circuit beteuert Mick Schumacher: «Natürlich will ich 2024 wieder auf der Startaufstellung stehen. Ich werde hart daran arbeiten, mich dazu in die richtige Position zu bringen. Ich will beweisen, dass ich meinen Platz in der Formel 1 verdiene.»

In den vergangenen zwei Jahren ist Formel-1-Champion Sebastian Vettel dem jungen Schumacher mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Natürlich wird der Heppenheimer auf die Trennung von Haas und Mick Schumacher angesprochen.

Der 53-fache GP-Sieger Vettel sagt: «Das ist sehr bitter für Mick und tut mir leid. Die Teamleitung von Haas ist mit ihren Entscheidungen manchmal ein wenig schwer zu verstehen.»

«Ich bin der Meinung, dass Mick in die Formel 1 gehört, und Haas ist gewiss nicht unschuldig daran, dass es in dieser Saison nicht wie erwartet gelaufen ist. Ich hoffe, Mick wird aus dieser schwierigen Phase seiner Karriere gestärkt hervorgehen. Ich glaube fest daran, dass er eine Chance erhalten wird, sein Potenzial unter Beweis zu stellen. Ich weiss, wie hart Mick arbeitet. Ich sehe ihn auf dem richtigen Weg.»





