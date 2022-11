Sebastian Vettel: «Freue mich auf die Überraschungen»

Sebastian Vettel spricht vor dem Start des letzten Rennwochenendes seiner GP-Karriere in Abu Dhabi über die Herausforderung, in Zukunft ohne den engen Zeitplan der Formel 1 auskommen zu müssen.

Mit einem Abendessen, bei dem sich alle 19 GP-Kollegen von Sebastian Vettel die Ehre gaben, verabschiedete sich der vierfache Weltmeister am Donnerstagabend von seinen Gegnern. Wie es nach dem Rennwochenende in Abu Dhabi für ihn weitergehen wird, weiss der Deutsche noch nicht. Die Vorfreude auf das, was kommt, wird dadurch aber nicht getrübt.

Auf die Frage, ob er schon weiss, wie der erste Tag seines neuen Lebens aussehen wird, sagt der Heppenheimer: «Es werden ja viel mehr Tage werden, deshalb mach ich mir um den ersten Tag keine grossen Sorgen. Ich habe natürlich viele Ideen, aber ich freue mich generell darauf, nicht mehr dem WM-Programm folgen zu müssen, nicht mehr im Januar die Vorbereitung auf die Saison, die im Februar mit den Vorsaisontest beginnt, durchmachen zu müssen. Es gab so vieles, das mich in den letzten Jahren auf Trab gehalten hat, und ich freue mich darauf, dass dies alles verschwinden wird.»

«Es ist nicht so, dass ich diese Dinge gehasst habe, ich hasse es nicht, Rennen zu fahren im Gegenteil, ich liebe es. Es gab in diesem Jahr viele Momente,in denen ich das, was ich tat, so sehr geliebt habe. Aber ich denke, es wird eine neue Herausforderung werden. Ich sehe es als eine Chance, viel über mich selbst zu lernen und eine Situation zu meistern, in der ich nie zuvor war», stellt Vettel gleichzeitig klar.

«Die Wahrheit ist, dass wir nach so vielen Jahren wissen, wie wir unseren Job machen müssen. Ich würde nicht sagen, dass ich es im Schlaf erledigen kann, das wäre arrogant. Aber wir haben eine gewisse Routine und viel Erfahrung. Vieles überrascht dich nicht mehr. Deshalb freue ich mich auf die Überraschungen und darauf, mehr über mich selbst zu erfahren. Mehr Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen und zusammen mit ihnen zu lernen. Das ist natürlich etwas Neues und es wird auch in einem anderen Tempo ablaufen», erklärt Vettel.

«Ich werde mehr Zeit für die Dinge haben, für die mir bisher wenig Zeit blieb. Ich habe keine konkreten Pläne, ich denke, ich freue mich darauf, keinen speziellen Terminkalender zu haben. Aber irgendwann werde ich viel Neues finden müssen, um beschäftigt zu sein, denn das brauche ich», fügt der 53-fache GP-Sieger an.

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8