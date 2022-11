Lewis Hamilton: Eine Zielscheibe von Max Verstappen?

Klar wird in Abu Dhabi über Lewis Hamilton, Max Verstappen und das kontroverse WM-Finale 2021 geredet. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die zwei Ausnahme-Racer in Brasilien ins Auto gefahren sind.

Am Yas Marina Circuit werden alte Wunden aufgerissen. Immer wieder wird Lewis Hamilton in diesen Tagen auf das verlorene WM-Finale 2021 hier in Abu Dhabi angesprochen, als eine fragwürdige Entscheidung von Rennleiter Michael Masi dazu führte, dass Max Verstappen kurz vor Schluss des Rennens die Chance erhielt, Leader Lewis Hamilton anzugreifen. Der Niederländer liess sich nicht zwei Mal bitten, überholte seinen englischen Rivalen und wurde Weltmeister.

Das alles kochte vor einer Woche in Brasilien hoch, als es zu einer Kollision zwischen den beiden Ausnahme-Rennfahrern kam, was Max eine Fünfsekunden-Zeitstrafe einbrachte.

Die englischen Kollegen wollen am Yas Marina Circuit von Hamilton wissen: Hat er eigentlich den Eindruck, dass Verstappen gegen ihn anders, also härter fährt als gegen andere Piloten und dass es folgerichtig zu weiteren solch kontroversen Momenten kommen wird?

Der 103-fache GP-Sieger Hamilton gibt zur Antwort: «Wahrscheinlich schon. Aber ich werde mich der Situation anpassen. Ihr habt in den vergangenen Jahren erlebt, wie ich versucht habe, Kollisionen zu vermeiden.»



«Wir entwickeln uns ständig weiter, und hoffentlich wiederholen sich solche Szenen wie in Brasilien nicht mehr– aber darauf wetten würde ich nicht.»



Nochmals: Fährt Max gegen Lewis aggressiver? Hamilton meint: «Da habt ihr wahrscheinlich Recht.» Aber Lewis relativiert: «Als ich in die Formel 1 kam, war es normal, dass ich als aufstrebender Fahrer die Besten schlagen wollte, also Fernando Alonso, Kimi Räikkönen oder Sebastian Vettel. Sich ein solches Ziel zu setzen, ist für einen Racer völlig normal.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672