Martin Brundle: Das läuft bei Ferrari schief 18.11.2022 - 19:48 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Martin Brundle

GP-Veteran Martin Brundle übt deutliche Kritik am Ferrari-Team, das in Abu Dhabi noch den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung verlieren könnte. Der Brite verrät auch, wo seiner Meinung nach der Hund begraben liegt.